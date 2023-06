Κοινωνία

Ταίναρο: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών (εικόνες)

Οι μετανάστες επέβαιναν σε ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος λόγω μηχανικής βλάβης.

Στην περισυλλογή 63 μεταναστών που επέβαιναν σε ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος λόγω μηχανικής βλάβης, προχώρησε πλοίο ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Ταίναρου.

Όλοι οι επιβαίνοντες του ιστιοφόρου περισυνελλέγησαν από το σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας.

