Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Η κοινωνία στηρίζει την πολιτική μας στο Μεταναστευτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις αυξήσεις των μισθών, την ακρίβεια, την ενίσχυση του ΕΣΥ και τις προτεραιότητες της νέας Κυβέρνησης.

-

«Εάν η Τουρκία θέλει να έλθει πιο κοντά στην Ευρώπη και να κάνει άνοιγμα προς τη Δύση, αυτό το άνοιγμα περνά μέσα από την επαναφορά του Ελληνοτουρκικού διαλόγου στη μία και μόνη διαφορά, ήτοι την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και το δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Εν όψει πιθανής συνάντησης του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στα μέσα Ιουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η μία και μόνη διαφορά μας με την Τουρκία μπορεί να επιλυθεί βάσει του Διεθνούς Δικαίου και ξεκαθάρισε πως, εάν ο κ. Ερντογάν επιμείνει σε μία ρητορική που θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, «δεν έχουμε πολλά να συζητήσουμε, θέματα κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίησης είναι εκτός ατζέντας».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι «δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία σε καθεστώς μόνιμης κλιμάκωσης και στα όρια ενός θερμού επεισοδίου, όπως έγινε το 2020». Ερωτηθείς, μάλιστα, για το ενδεχόμενο της συνεκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απέκλεισε κατηγορηματικά μία τέτοια προοπτική.

Ειδικότερα για το ζήτημα που έχει προκύψει με τους δύο μειονοτικούς υποψηφίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε Ροδόπη και Ξάνθη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε σε αυστηρό ύφος ότι η «Τουρκία οφείλει να επαναξιολογήσει το πως κινείται στη Θράκη» και επιβεβαίωσε πως θα συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα «ανοιχτά με τον Ερντογάν».

«Αυτή τη φορά το τουρκικό προξενείο ξέφυγε, δεν είναι κάτι, που θα ανεχθώ πλέον» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης καταγγέλλοντας το τουρκικό προξενείο για ξεδιάντροπες παρεμβάσεις. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι η στήριξη του τουρκικού προξενείου κατευθύνθηκε αποκλειστικά και μόνο στους δύο υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ και επαναβεβαίωσε πως ανεξαρτήτως του τι θα ψηφίσει η μειονότητα ο ίδιος θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει την πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας για τη μειονότητα. Αναφορικά με την αντιπαράθεση για το πολύνεκρο ναυάγιο, σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου, συνέστησε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα να είναι πιο προσεκτικοί, όταν επιρρίπτουν ευθύνες στο Λιμενικό Σώμα εκτιμώντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών επικροτεί την επιλογή της κυβέρνησης να ακολουθήσει μία δίκαιη, πλην όμως αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.

«Το πρόγραμμα μας είναι σαφέστατα κοστολογημένο. Μπορούμε να φθάσουμε σε μισθό 1500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, και κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέσα από παραγωγικές επενδύσεις, μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επέμεινε, δε, στη δέσμευση του για νέες προσλήψεις στον τομέα του ΕΣΥ, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση του περί ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας εντός ολίγων μηνών, εφ όσον βεβαίως επανεκλεγεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, για την ενίσχυση του ΕΣΥ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για fake news της αντιπολίτευσης, αναφορικά με πρόθεση της ΝΔ να ιδιωτικοποιήσει την Υγεία και απαρίθμησε σειρά πρωτοβουλιών στήριξης του ΕΣΥ.

Επέμενε πως την επόμενη 4ετία θα αντιμετωπιστούν ζητήματα, όπως η μεγάλη αναμονή για ένα τακτικό χειρουργείο ή η κατάσταση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ θα δρομολογηθεί και η αναμόρφωση των 156 Κέντρων Υγείας ανά τη χώρα. Σε αυτό το σημείο επετέθη με δριμύτητα στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας χυδαία την αναφορά του ότι η ΝΔ επιδιώκει να κάνει διαλογή ανάμεσα σε καρκινοπαθείς ασθενείς με μικρό προσδόκιμο ζωής. «Έχουμε εγκρίνει ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα, που δεν έχει εγκρίνει η Γερμανία και βγαίνει ο κ. Τσίπρας και λέει ότι θα αφήνουμε καρκινοπαθείς να πεθάνουν» είπε με ένταση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

«Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα οδηγούσε σε μείωση τιμών, το δοκίμασαν και άλλες χώρες και απέτυχαν, θα ωφελούσε τις επιχειρήσεις και όχι τους καταναλωτές, ενώ θα μας στερούσε πολλά χρήματα. Η αντιπολίτευση, που υποστηρίζει το αντίθετο οφείλει να μας πει που θα βρει τα χρήματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Παραδέχθηκε, πάντως πως η ακρίβεια και δη ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι μεγάλο πρόβλημα και για την αντιμετώπιση του προέκρινε την εμπέδωση μίας κατάστασης ελέγχου και διαφάνειας, καθώς και την αύξηση μισθών και τη μείωση των φόρων.

Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, δεν απέκλεισε και τη χορήγηση δεύτερου market pass, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση πως το ζήτημα της ακρίβειας, μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Ερωτηθείς σχετικώς τόνισε, δε, πως εκτιμά ότι δεν θα χρειαστεί νέα επιδότηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς, όπως είπε, «οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πέσει, ενώ η χώρα μας παράγει πολλή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο».

Επανέλαβε, δε την πρόθεση του να επαναφέρει υπό πλήρη κρατικό έλεγχο την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Σε ερώτηση, εξάλλου για το ποιες αλλαγές εννοεί να προωθήσει την επόμενη 4ετία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέμεινε πως «αισθάνεται βαριά την ευθύνη του μεγάλου ποσοστού, που του έδωσαν οι πολίτες» και τόνισε πως η εντολή των πολιτών είναι «τρέξτε πιο γρήγορα, κάντε πιο τολμηρές αλλαγές, δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία περί καθυστέρησης», επαναλαμβάνοντας πως η αυτοδυναμία είναι μέσο για την επίτευξη των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα.

«Η δική μου αποστολή είναι να σχηματίσω την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση, όχι μία κυβέρνηση ισορροπιών ή γεωγραφικής εκπροσώπησης, να φτιάξω μία κυβέρνηση δουλειάς, μια κυβέρνηση ανθρώπων που θα με έχουν πείσει για την αποτελεσματικότητα τους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

Επιβεβαίωσε, δε, πως πρωτοκλασάτοι Υπουργοί θα βρεθούν σε διαφορετικό χαρτοφυλάκιο, έκανε μάλιστα λόγο για «γερό ταρακούνημα στο σχηματισμό της κυβέρνησης» εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η επόμενη 4ετία θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

«Χρέος μας είναι να είμαστε αντιπολίτευση του εαυτού μας, να ακούμε την κοινωνία και να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να αυτοδιορθωνόμαστε με μεγαλύτερη ένταση, απ ό,τι το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια» επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς, τέλος, για τις πρώτες προτεραιότητες του πρώτου μετεκλογικού χρονικού διαστήματος, εφόσον βεβαίως, επανεκλεγεί πρωθυπουργός, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες αποκαλύπτοντας πως εκεί θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το Μεταναστευτικό. Επιβεβαίωσε εκ νέου δε ότι τα δύο πρώτα νομοσχέδια πιθανής νέας κυβέρνησης του θα είναι η νέα φάση του Επιτελικού κράτους, αλλά και οι οικονομικές δεσμεύσεις της επόμενης 4ετίας «για να σταματήσει και η παραφιλολογία ότι δεν θα κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας».





Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά στη γαλλική πρωτεύουσα (εικόνες)

Τιτανικός - υποβρύχιο: Γαλλικό ρομπότ καταδύεται για τον εντοπισμό του

Δολοφονία στην Ηλεία: Προφυλακιστέος ο 82χρονος