Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: Πέθανε κοριτσάκι δέκα μηνών

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το μωράκι δεν τα κατάφερε κι έφυγε από τη ζωή.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας ένα κοριτσάκι δέκα μηνών, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Εκεί, οι γιατροί της Παιδιατρικής αλλά και της ΜΕΘ, έκαναν ότι ήταν δυνατόν για να το σώσουν εφαρμόζοντας τεχνικές ΚΑΡΠΑ και προχωρώντας σε διασωλήνωση, όμως παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Οι γονείς του μωρού, αλλοδαποί που εργάζονται στην περιοχή, είναι σε κατάσταση σοκ.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

Πηγή: LamiaReport.gr

