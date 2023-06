Πολιτική

Μητσοτάκης: Αρκετά με τους ντεμέκ πιστούς και τους ντεμέκ πατριώτες

Κάλεσμα αγωνιστικής συσπείρωσης, για ακόμη μεγαλύτερη νίκη την Κυριακή, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ν.Δ, από τη Θεσσαλονίκη.

"Νιώθω σήμερα συγκίνηση και τιμή να μιλάω κάτω από το μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πλατεία Αριστοτέλους, η παραλία της Θεσσαλονίκης, έχει φιλοξενήσει ιστορικές συγκεντρώσεις της παράταξής μας πρώτα με τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμανλή, αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά", είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης αρχίζοντας την ομιλία του στην προεκλογική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης.

"Μπορεί να ήταν άλλες εποχές αλλά το πάθος για την πατρίδα και την προκοπή μένει πάντα το ίδιο. Το αποδείξατε ήδη στην πρώτη κάλπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα 2 εκατομμύρια 400.000 Ελληνίδες και Έλληνες που μας εμπιστεύτηκαν", είπε και συνέχισε:

"Την 21η Μαΐου οι πολίτες επιβράβευσαν τη δουλειά μας λέγοντας ναι στην αλήθεια, ναι στην ενότητα, ναι στην ευπρέπεια του πολιτικού λόγου, αλλά και τιμωρώντας αυτούς που επένδυσαν στο διχασμό, στο ψέμα, στο μαύρο και στην τοξικότητα. Είμαστε όλοι εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα για να γίνει η νίκη πραγματικότητα πρέπει να επαναληφθεί η μεγαλύτερη την Κυριακή που έρχεται.

Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα κάναμε πράγματι ένα μεγάλο βήμα. Βήμα, ωστόσο, που θα είναι σαν να μην έγινε ποτέ, εάν δεν επαναληφθεί για να μετατραπεί αμέσως μετά στις 26 Ιουνίου σε άλμα ολόκληρης της χώρας. Το πρωί της 25ης Ιουνίου οι κάλπες θα είναι και πάλι άδειες και για να έχουμε σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση στις 26 Ιουνίου πρέπει και πάλι να γεμίσουν, να πλημμυρίσουν με εκατομμύρια ψηφοδέλτια της παράταξής μας. Μόνο τότε η επόμενη μέρα θα φέρει σιγουριά στον τόπο και μόνο με αυτόν τον τρόπο το τιμόνι που θα το κρατάει τελικά η μόνη πολιτική δύναμη που έχει δείξει ότι μπορεί να ξεπερνά τις κρίσεις, υλοποιώντας ταυτόχρονα και όλες τις δεσμεύσεις της.

Αυτό το στοίχημα γίνεται διπλό ειδικά εδώ στην πρώτη και δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης όπου τα ποσοστά μας έχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανόδου. Το δικό σας καθήκον συνεπώς είναι να έρθουμε όχι απλά πρώτοι, αλλά πρώτοι και με μεγάλη διαφορά εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Ήρθε η στιγμή να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να βάλουμε και τη Θεσσαλονίκη στη θέση που της αξίζει προπύργιο της εθνικής παράδοσης και παράλληλα Φάρος διαρκούς εξέλιξης. Η Θεσσαλονίκη με άλλα λόγια το απόρθητο κάστρο της αυτοδύναμης και παντοδύναμης Ελλάδος.

Είμαστε, εξάλλου, σε έναν τόπο που ξέρει να διακρίνει κάθε φορά τις κρίσιμες αναγκαιότητες οι Μακεδόνες όπως και όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες εξουδετέρωσαν με την απλή λογική την παγίδα της απλής αναλογικής. Και είμαι βέβαιος ότι με την ίδια ωριμότητα σε λίγες μέρες Από τώρα θα ζυγίσουν και το βάρος της νέας τους ψήφου, γνωρίζοντας ότι αυτή θα προσφέρει ασφάλεια στην αυριανή μας καθημερινότητα και ότι αυτή, επίσης, θα δώσει ώθηση στην αισιοδοξία για μία καλύτερη ζωή.

Η αριθμητική της κάλπης είναι αμείλικτη, πολλές ακραίες φωνές στη Βουλή δεν σημαίνουν κατ΄ ανάγκη πολυφωνία, αλλά ίσως το αντίθετο να οδηγηθούμε σε μία δημοκρατική κακοφωνία, ένα φρένο στο αποτέλεσμα και στη δημιουργία και έναν κίνδυνο στην ακυβερνησία είναι οι περιπέτειες που τις έχει ζήσει η πατρίδα μας και θέλει πια οριστικά να τις αφήσει πίσω.

Πολύ περισσότερο όταν τις εκφράζουν νεόκοποι ηγέτες, προσωποπαγή σχήματα που διαψεύδουν τελικά τις ιδέες που επικαλούνται. Η καπηλεία τον αξιών, μάλιστα, αποτελεί το κοινό σημείο αυτών των κινήσεων, είτε πρόκειται για τη δήθεν φιλοπατρία είτε το μονοπώλιο της Ορθοδοξίας. Αυτά είναι μεγέθη που ενώνουν και δεν χωρίζουν. Η ορθοδοξία είναι πολύ μεγάλη για να φυλακίζεται μέσα σε συνθήματα. Όσοι, λοιπόν, με τη συμπεριφορά τους, τελικά, προσβάλλουν το σταυρό ή τη γαλανόλευκη ας το ακούσουν καλά: αρκετά με τους ντεμέκ πιστούς και τους ντεμέκ πατριώτες. Οι πρώτοι φτάνουν να εμπορεύονται μέχρι τη θρησκεία εδώ μέσα στην πόλη καμάρι του Βυζαντίου. Ενώ άλλοι τολμούν να μονοπωλούν την εθνική συνείδηση. Απέναντι σε ποιους τα λένε αυτά; σε σας στους Μακεδόνες της πρώτης γραμμής;"

