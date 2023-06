Πολιτική

Τσίπρας: Μαζί θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς του Μάη

Κάλεσμα ανατροπής του αποτελέσματος της 21ης Μαΐου και αγώνα μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Πάτρα.

Μήνυμα αποφασιστικότητας, συνέχειας και προοπτικής έστειλε από την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας, διακηρύσσοντας ότι «μαζί θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς του Μάη. Μαζί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν κλείσει η κάλπη. Μαζί όμως θα είμαστε κι από Δευτέρα. Με τη δική σας στήριξη θα ξανακάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τη προοδευτική παράταξη, κυβερνώσα δύναμη ξανά».

Ακολούθως επανέλαβε σχετικά με την φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας. Ούτε κόμμα διαμαρτυρίας. Ούτε και συμπλήρωμα σε κυβερνήσεις της Δεξιάς. Μέσα σε μάχες γεννήθηκε και μεγάλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάχες για τις αξίες και τα ιδανικά μας, για την πατρίδα για την ανθρώπινη ζωή που για μας δεν έχει χρώμα, θρησκεία και εθνικότητα. Και δεν τη μετράμε ούτε σε ευρώ, ούτε σε ψήφους».

Ο κ. Τσίπρας όμως θέλησε να εμψυχώσει τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του κόμματος: «προσπάθησαν πολλές φορές να μας βγάλουν από τη μέση. Δε τα κατάφεραν όμως τότε που όλα τα σκίαζε η φοβέρα των δανειστών και των μνημονίων. Δεν θα τα καταφέρουν ούτε τώρα. Γιατί ξέρουμε ότι χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί που δεν δίνονται. Ότι οι συσχετισμοί είναι για να αλλάζουν. Ότι την ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Και τίποτε δεν έχει κριθεί πριν ο λαός με την ψήφο του βάλει την Κυριακή τη σφραγίδα του».

Ακολούθως περιέγραψε το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής: «Οι εκλογές της επόμενης Κυριακής δεν είναι ο δεύτερος γύρος μιας εκλογικής αναμέτρησης. Είναι μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Με μια απειλητική Δεξιά που επιδιώκει να γίνει καθεστώς. Όσοι προεξοφλούν το αποτέλεσμα καλά θα κάνουν να μη βιάζονται».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιον και με πόση δύναμη θέλουν στη θέση της κυβέρνησης. Και ποιον και με πόση δύναμη στη θέση της αντιπολίτευσης. Και στην κρίση του λαού τη Κυριακή θα είναι δυο μόνο εναλλακτικές στρατηγικές και δύο μόνο προγράμματα διακυβέρνησης. Η στρατηγική και το πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και η στρατηγική και το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρόγραμμα της ΝΔ. Και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ».

Εξαπάτηση της κοινωνίας

Ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε τις δηλώσεις του Θεόδωρου Σκυλακάκη και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν παρουσιάζει το αληθινό της πρόγραμμα: «Μέχρι σήμερα, στις εξαγγελίες τους, λένε πράγματα που δεν έχουν σκοπό να υλοποιήσουν. Και κρύβουν επιμελώς άλλα, που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν».

Ακολούθως εξήγησε: «Το αληθινό πρόγραμμά τους δε προβλέπει αυξήσεις στο μέσο μισθό της τάξης του 25%, αλλά καθηλωμένο μέσο πραγματικό μισθό την επόμενη τετραετία. Δεν προβλέπει 10.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ, παρά μονάχα 10.000 αντικαταστάσεις όσων αποχωρήσουν. Δεν προβλέπει αυξήσεις στου δημόσιους υπαλλήλους αλλά μειώσεις στο μισθολόγιό τους κατά 730 εκατομμύρια. Και προβλέπει πραγματική μείωση κατά 10% των πρωτογενών καταναλωτικών δαπανών σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, όπως η Υγεία και η Παιδεία».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει είτε να αποπέμψει και τον κ. Σκυλακάκη που φανέρωσε την αλήθεια, είτε να ζητήσει μια συγνώμη στους Έλληνες πολίτες. Να τους πει: Συγνώμη σας εξαπάτησα. Και να αποκαλύψει το αληθινό του πρόγραμμα. Όπως αυτό που φανέρωσε άθελά του ο κύριος Πνευματικός. Που μας εξήγησε ότι πρέπει στο ΕΣΥ να γίνεται διαλογή ασθενών με βάση το κόστος της θεραπείας και το προσδόκιμο ζωής. Όποιος δεν έχει προσδόκιμο δε θα παίρνει μια ακριβή θεραπεία. Να πηγαίνει στα ιδιωτικά. Και αν δεν έχει λεφτά, ας πεθάνει. Αυτή είναι η ιδεολογία τους. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά μας. Αυτοί λογαριάζουν κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».

Ανθρωπιά ή βαρβαρότητα

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά στο ναυάγιο στην Πύλο λέγοντας ότι «σε καμιά περίπτωση, όποιο κι αν είναι το κόστος, δεν πρόκειται να τη βάλουμε στη ζυγαριά κόστους και οφέλους , την ανθρώπινη ζωή. Για αυτό και δε δειλιάσαμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους για πολύνεκρο ναυάγιο στη Πύλο. Γιατί δε μπορούμε να ανεχθούμε η χώρα μας, που επί των ημερών μας έγινε συνώνυμο της ανθρωπιάς, τώρα να γίνεται συνώνυμο της βαρβαρότητας. Στο δίλλημα ανθρωπιά ή βαρβαρότητα έχουμε προ πολλού διαλέξει πλευρά».

