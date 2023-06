Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Μαχητική αντιπολίτευση με ισχυρό ΚΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Σύνταγμα η κεντρική ομιλία του ΓΓ του ΚΚΕ στην Αθήνα για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Το μήνυμα στο συγκεντρωμένο πλήθος.

-

«Αυτή η μεγάλη κόκκινη, κατακόκκινη συγκέντρωση λαού και νεολαίας εδώ στην Αθήνα επιβεβαιώνει ότι το θετικό βήμα που έγινε το Μάη, τώρα μπορεί να γίνει άλμα. Με την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ. Κι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο, το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα!

Γιατί μπορεί η κάλπη της Κυριακής να βγάλει την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όμως το κρίσιμο για το λαό είναι ότι θα αναδείξει και μια 100% μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση. Κι αυτή είναι μόνο το ΚΚΕ, ακόμα πιο δυνατό, πιο ισχυρό» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην αποψινή του ομιλία στη μεγάλη κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα.

«Απόψε στην πλατεία Συντάγματος, δεν πραγματοποιείται απλά η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ. Απόψε εδώ, πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη διαδήλωση του λαού της Αθήνας ενάντια στη κυβέρνηση της ΝΔ που νομίζει ότι έρχεται «καβάλα στο άλογο» για να εφαρμόσει το αντιλαϊκό πρόγραμμά της. 'Αρχισε ήδη να μοιράζει υπουργεία, να βγάζει από τα συρτάρια νομοσχέδια. Τους προειδοποιούμε: Προσέξτε καλά, γιατί κι άλλοι, ήρθαν καβάλα στο άλογο, αλλά απότομα ξεπέζεψαν» πρόσθεσε.

Τόνισε ότι «καμία αστική κυβέρνηση δεν μπορεί να νιώθει παντοδύναμη, όταν είναι δυνατό το εργατικό - λαϊκό κίνημα. Και σ' αυτή τη χώρα υπάρχει δυνατό ΚΚΕ, εγγύηση ότι θα είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του».

Είπε ότι οι εργάτες και οι εργάτριες, οι λαϊκοί άνθρωποι που ψήφισαν τη ΝΔ δεν έχουν κανένα λόγο να την ενισχύσουν περισσότερο «ίσα-ίσα έχουν κάθε λόγο να την κοντύνουν γιατί αυτή τη ψήφο στη ΝΔ θα τη βρουν αύριο απέναντί τους».

«Όπως οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανέναν λόγο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη ΝΔ, δεν έχουν και κανένα λόγο να σκορπίσουν την ψήφο τους στα κόμματα της συναινετικής, συστημικής αντιπολίτευσης, στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στον λαό μας και στους αγώνες του, ούτε τα κόμματα-δημιουργήματα του μιντιακού κατεστημένου, όπως αυτό της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το αμαρτωλό παρελθόν. Ούτε τα διάφορα ακροδεξιά μορφώματα που σπρώχνονται να μπουν στη Βουλή» πρόσθεσε.

«Ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει πραγματική επιλογή για τον λαό, επιλογή 100% λαϊκής, μαχητικής αντιπολίτευσης, γιατί υπάρχει ΚΚΕ» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Σημείωσε ότι επειδή ξέρουν πως το ΚΚΕ θα τους κάνει τη ζωή δύσκολη προσπαθούν να φιμώσουν τη φωνή του με αποκλεισμούς, πρόστιμα, ακόμα και με δικαστικές διώξεις σε στελέχη του, που μπαίνουν μπροστά στους αγώνες του λαού και της νεολαίας και υπογράμμισε: «άδικα κουράζεστε, δεν ξεμπερδεύετε έτσι εύκολα με μας».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν θα κάνει καμία θετική διαφορά για τον λαό, αν έχει το ΠΑΣΟΚ μία μονάδα παραπάνω, δεν θα έχει καμία θετική διαφορά για τον λαό, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία μονάδα παραπάνω. Θα είναι αρνητική εξέλιξη να αυξηθούν οι βουλευτές εκείνοι που θα συνεχίσουν στον δρόμο που έκανε τη ΝΔ πιο ισχυρή, δηλαδή στον δρόμο της συναινετικής αντιπολίτευσης, της σύγκλισης σε στρατηγικά ζητήματα και της υπερψήφισης δεκάδων αντιλαϊκών νομοσχεδίων».

«Για το ΚΚΕ, όμως, όχι 1%, αλλά ακόμα κι ένας άνθρωπος να κάνει το βήμα, μετράει και κάνει τη διαφορά. Γιατί είναι μία συνείδηση που πάει μπροστά, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να στοιχηθεί στο πλάι εκείνων που με τον οργανωμένο, συλλογικό αγώνα πολλαπλασιάζουν τις εστίες αντίστασης και διεκδίκησης» τόνισε.

«Στις κάλπες της Κυριακής, θα πάμε με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία και θα πάμε με καρδιά, με μυαλό, αλλά και με οργή» είπε.

«Το δικό μας μυαλό, η δική μας σκέψη είναι αφιερωμένη στην απελευθέρωση όλων μας από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Στην ανατροπή της βαρβαρότητας και την οικοδόμηση μιας άλλης, δίκαιης κοινωνίας, της κοινωνίας του σοσιαλισμού. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που υπάρχει το ΚΚΕ. Κι αυτός είναι επίσης ο λόγος που το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει πραγματική, μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση, όχι μόνο απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά απέναντι στο ίδιο το σύστημα και την εξουσία του, για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος της ανατροπής για να έρθει ο ίδιος ο λαός, οι εργαζόμενοι στην εξουσία, να πάρουν στα χέρια τους το πλούτο που παράγουν, για να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες της εποχής» πρόσθεσε.

«Στην κάλπη της Κυριακής, θα πάμε όλοι και όλες και θα πάμε με μεγάλη οργή. Για τις εκατοντάδες ψυχές που χάθηκαν ανοιχτά της Πύλου. Για αυτό το νέο έγκλημα της ΕΕ και της πολιτικής της, των κυβερνήσεων, των κομμάτων που τη διαμόρφωσαν και την υλοποίησαν. Για αυτό το νέο έγκλημα, σε τελική ανάλυση, του αιματοβαμμένου συστήματος της εκμετάλλευσης» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Με καρδιά, με μυαλό και με οργή θα πάει στις κάλπες την Κυριακή και η νεολαία. Όσο και αν κάνουν ό,τι μπορούν διάφοροι για να τη σπρώξουν στην αποχή, όσα εμπόδια και αν της βάζουν» είπε, υπογραμμίζοντας ότι «η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ ξέρει ότι θα έχει απέναντί της ένα νεανικό ρεύμα αμφισβήτησης που θα φουντώνει με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Που θα μάχεται, χωρίς να τσιμπάει στα διλήμματα και τους εκβιασμούς του αστικού πολιτικού συστήματος».

«Στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ κάνουμε πράξη την αμφισβήτηση, τολμάμε να παλεύουμε για όλα όσα αξίζουν στη νέα γενιά. Γι' αυτό και η νεολαία μπροστά στις κάλπες της 25ης Ιουνίου έχει μόνο μία επιλογή: ΚΚΕ».

Τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια ψήφος που μπορεί να πέσει στο ΚΚΕ.

Κάλεσε όσους στήριξαν το ΚΚΕ στις 21 Μάη να το ξανακάνουν και πρόσθεσε ότι τώρα έχουν άλλη μια ευκαιρία να ψηφίσουν το ΚΚΕ όσοι δεν το ψήφισαν στις 21 Μάη, γιατί «μόνο με δυνατό ΚΚΕ, δυναμώνει η γνήσια 100% μαχητική-λαϊκή αντιπολίτευση, απέναντι στην αυτοδυναμία της πολιτικής του κεφαλαίου, στην κυβέρνηση της ΝΔ, στο «υπουργείο αντιπολίτευσης» των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ και όλων των κομμάτων του συστήματος».

Είπε ότι η ψήφος στο ΚΚΕ δεν παζαρεύεται για κυβερνητικές καρέκλες σε αντιλαϊκές αστικές κυβερνήσεις, δεν μεταλάσσεται, δεν εξαγοράζεται.

Τόνισε ότι το ΚΚΕ «δεν έχει δεσμεύσεις στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στα αιματοβαμμένα κέρδη του κεφαλαίου. Ψήφος στο ΚΚΕ σημαίνει ψήφος στις ζωές μας και όχι στα κέρδη τους. Μεταφράζεται σε σύγκρουση, σε ανυπακοή σε όλα αυτά που μας αγανακτούν. Σημαίνει πάνω απ' όλα ελπίδα και αισιοδοξία, ότι θα τα καταφέρουμε. Ότι οι λαοί θα νικήσουν».

«Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα εξουσίας - διακυβέρνησης με τον λαό στο τιμόνι της εξουσίας, πραγματικό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Γιατί στη σημερινή βαρβαρότητα υπάρχει διέξοδος υπέρ του λαού: Και η διέξοδος βρίσκεται στη σύγκρουση και την ανατροπή του σάπιου, διεφθαρμένου συστήματος. Για να φτιάξουμε μια κοινωνία με ευημερία, κοινωνικά δικαιώματα, ανώτερο πολιτισμό. Στο μπόι των ονείρων μας. Στο μπόι των ανθρώπων!» κατέληξε στην ομιλία ο Δ. Κουτσούμπας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: Εγκαινιάζεται Ιερός Ναός Αγίου Παϊσίου

Τιτανικός - υποβρύχιο: Γαλλικό ρομπότ καταδύεται για τον εντοπισμό του

Ομπάμα: Αξιοσημείωτη η επίδραση της Ελλάδας στην παγκόσμια Ιστορία