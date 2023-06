Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Τζούριτσιτς: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή

Ο 31χρονος διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός, αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στη Serie A, με τη φανέλα της Σαμπντόρια.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το βράδυ της Τετάρτης (21/6) ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, με τους «πράσινους» να ανακοινώσουν επίσημα την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας φανέλας του «τριφυλλιού».

Ο 31χρονος διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2025 με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Φίλιπ Τζούρισιτς. Ο Σέρβος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

O Φίλιπ Τζούριτσιτς γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1992 στο Ομπρένοβατς. Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Ραντνίσκι Ομπρένοβατς, ενώ τον Ιανουάριο του 2010 αποκτήθηκε από την ολλανδική Χέρενφεϊν. Οι εμφανίσεις εκεί του έδωσαν το «διαβατήριο» για την Μπενφίκα όπου μετακινήθηκε το 2013. Ακολούθως έπαιξε ως δανεικός σε Μάιντς, Σαουθάμπτον, Άντερλεχτ κι ακολούθησε η Σαμπντόρια.

Το 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Μπενεβέντο, απ’ όπου τον έκανε δικό της η Σασουόλο το καλοκαίρι του 2018. Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στη Σαμπντόρια.

Καλωσορίζουμε τον Φίλιπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

