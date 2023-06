Κόσμος

“Φλέγεται” η Δυτική Όχθη – Παιδιά μεταξύ των νεκρών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα η εύφλεκτη κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη. Τον «νόμο» στα χέρια τους πήραν οι Ισραηλινοί έποικοι. Αντίδραση από τις ΗΠΑ.

-

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανατινάχθηκε από πυρά ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) κοντά στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η επίθεση είχε στόχο «μέλη τρομοκρατικού πυρήνα» τα οποία «εξοντώθηκαν».

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει πως, τις τελευταίες ώρες έχουν πυρποληθεί δεκάδες αυτοκίνητα και σπίτια Παλαιστινίων από Ισραηλινούς εποίκους.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «εξόντωση ομάδας τρομοκρατών», επαναλαμβάνοντας πως το Ισραήλ «θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του» στον αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στον απόηχο της χθεσινής επίθεσης σε εβραϊκό οικισμό της Δυτικής Όχθης, όπου δύο Παλαιστίνιοι σκότωσαν τέσσερις Ισραηλινούς.

Η επίθεση στον εβραϊκό οικισμό Ελί πραγματοποιήθηκε σε αντίποινα για την έφοδο του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, τη Δευτέρα, κατά την οποία επτά Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν σήμερα τη "βαθιά ανησυχία" τους για την έξαρση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και καταδίκασαν την επίθεση που εξαπέλυσαν δεκάδες Ισραηλινοί σε παλαιστινιακό χωριό.

"Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για την αύξηση της βίας στη Δυτική Όχθη τους τελευταίους μήνες", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Βεντάντ Πατέλ αφού προηγουμένως καταδίκασε την επίθεση, χθες, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Ισραηλινοί κοντά στον εβραϊκό οικισμό Ελί.

Μίλησε ακόμη για "ανησυχητικές πληροφορίες που αφορούν εξτρεμιστική βία από έποικους εναντίον Παλαιστινίων αμάχων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου ενός παιδιού".

"Καταδικάζουμε με τον ίδιο τρόπο αυτές τις βίαιες ενέργειες και εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες που επλήγησαν", δήλωσε καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να ασκήσει διώξεις κατά των υπευθύνων της επίθεσης.

Σχεδόν 200 Ισραηλινοί εισήλθαν σήμερα στην τοποθεσία Τουρμουσάγια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, έβαλαν φωτιά σε καλλιέργειες και σε δεκάδες αυτοκίνητα, όπως ανέφεραν οι κάτοικοι.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για έναν νεκρό που επλήγη από σφαίρα στο στήθος.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απηύθυνε εκ νέου έκκληση για "αποκλιμάκωση" και επανέλαβε την αντίθεση της Ουάσινγκτον σε οποιοδήποτε "μονομερές" μέτρο που στοχεύει στην επέκταση του ισραηλινής εποικιστικής δραστηριότητας στα παλαιστινιακά εδάφη.

Δήλωσε επίσης ότι μια υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Μπάρμπαρα Λιφ, βρίσκεται στην περιοχή και είναι σε επαφή με τις ισραηλινές και τις παλαιστινιακές αρχές σε μια προσπάθεια να "αποκατασταθεί η ηρεμία".

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά στη γαλλική πρωτεύουσα (εικόνες)

Ομπάμα: Αξιοσημείωτη η επίδραση της Ελλάδας στην παγκόσμια Ιστορία

Δολοφονία στην Ηλεία: Προφυλακιστέος ο 82χρονος