Εκλογές - Νατσιός στον ΑΝΤ1: Δεν είμαστε ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί, είμαστε Ρωμιοί (βίντεο)

Ο Δημήτρης Νατσιός εξηγεί τι πιστεύει η "Νίκη", πως και γιατί προέκυψε και την πιθανότητα να μπει στην Βουλή.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το κόμμα ΝΙΚΗ στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στις 19:30, ο Δημήτρης Νατσιός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και απαντά για την πιθανότητα να μπει στην Βουλή και την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί δήθεν πατριώτες και στήριξη από Ρωσόφιλους, για τον θρησκευτικό χαρακτήρα του κόμματος και τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Για την πιθανότητα να μπει στη Βουλή:

«Είμαι δάσκαλος 30 χρόνια και έκανα σε ένα τοπικό κανάλι της βορείου Ελλάδος εκπομπές. Πριν από τέσσερα χρόνια κάναμε συγκεντρώσεις και ομιλίες και κάπως έτσι οργανώθηκε το κίνημα, ΝΙΚΗ».

Για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί δήθεν πατριώτες και στήριξη από Ρωσόφιλους:

«Για το Ρωσόφιλους, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε δηλώσει πως είναι Θεόφιλος κάτι που ενστερνίζομαι και προσθέτω πως είμαι Χριστιανός. Δεν είμαι σκοταδιστής αλλά ένας οικογενειάρχης με τρία παιδιά. Ένας πιστός άνθρωπος στον Χριστό».

Για το αν αγαπάει την Ελλάδα περισσότερο από κάποιον άλλον;

«Δεν έχω πει πως είμαι περισσότερο ή λιγότερο Χριστιανός από κάποιον άλλον, να με συγχωρείτε».

Για τον θρησκευτικό χαρακτήρα του κόμματος και τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία:

«Μας αδίκησαν, μας απασχολούν τα προβλήματα του λαού μας και δεν ασχολούμαστε μόνο με τα χριστιανικά θέματα. Αντιθέτως ασχολούμαστε ιδιαιτέρως με την Παιδεία. Πριν λίγους μήνες ήμουν σε σχολικές αίθουσες και εκεί κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας, κάθε χρόνο έχουμε και λιγότερα παιδιά».

Ως τι αυτοπροσδιορίζεται το κόμμα ΝΙΚΗ:

«Στο κόμμα ΝΙΚΗ δεν είμαστε ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί, είμαστε Ρωμιοί . Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες».

