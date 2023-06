Οικονομία

ΑΑΔΕ – Φοροδιαφυγή: Ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταγγελίες θα μπορούν να υποβάλλονται επώνυμα, αλλά και ανώνυμα. Ποιες περιπτώσεις αφορά και πως θα λειτουργεί.

-

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν επώνυμα και ανώνυμα καταγγελίες, όπως για κρούσματα μη έκδοσης αποδείξεων, για φοροκλοπή και απάτη, για παράνομο πλουτισμό, αλλά και για υποθέσεις διαφθοράς.

Εν συνεχεία οι καταγγελίες αυτές θα αξιολογούνται άμεσα και οι πληροφορίες θα φιλτράρονται για να βαθμολογηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία τους και ανάλογα με τον βαθμό που θα συγκεντρώνουν, οι υποθέσεις θα οδηγούνται για έλεγχο.

Όσοι επιθυμούν να καταγγείλουν μία από τις παραπάνω υποθέσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις καταγγελίες και να συμπληρώσουν τα στοιχεία.

Εάν αυτά τα στοιχεία είναι πλήρη, τότε το σύστημα θα τα μεταβιβάσει στον ελεγκτικό μηχανισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η βάση της καταγγελίας.

Μετά θα δίνεται το πράσινο φως για να αρχίσει ο σχετικός έλεγχος.

Ο στόχος του μέτρου είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος αλλά και του λαθρεμπορίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψυχικό: Κλέφτες τραυμάτισαν αστυνομικούς

Πέθανε ο Μανουέλ Αράγια

Τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός λιποθύμησε στο τιμόνι και συνέχισε να οδηγεί