Φοροδιαφυγή: Παρουσιαστής... ξέχασε να δηλώσει 400000 ευρώ!

Στην "φάκα" της ΑΑΔΕ τηλεοπτικός παρουσιαστής που δεν είχε δηλώσει 12.000 αποδείξεις. Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην σύλληψή του.

Ακόμα μία περίπτωση κραυγαλέας φοροδιαφυγής εντόπισε η ειδική ομάδα παρακολούθησης ψηφιακών επιχειρηματικών συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής, ο οποίος ταυτόχρονα διαθέτει εταιρεία τηλε-πωλήσεων. Μετά από καταγγελίες καταναλωτών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ άρχισαν να παρακολουθούν τη συναλλακτική συμπεριφορά της επιχείρησης.

Ζήτησαν στοιχεία των παραδόσεων από την εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργαζόταν η επιχείρηση, και βρήκαν ότι, για τέσσερις χρήσεις, δεν είχαν δηλωθεί 12.000 αποδείξεις, συνολικής αξίας 400.000 ευρώ !

Βρήκαν ακόμα ότι ο συγκεκριμένος παρουσιαστής δεν εμφανιζόταν τυπικά ως μέτοχος της εταιρείας, αλλά είχε βάλει μπροστά τη μητέρα του.

Ήδη, έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ ελέγχονται τόσο η επιχείρηση για τις υπόλοιπες χρήσεις, όσο και ο ίδιος και η μητέρα του για πιθανές άλλες φορολογικές παραβάσεις.

