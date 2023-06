Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Οι αντιφάσεις του 32χρονου, τα θολά σημεία και τα ερωτήματα

Η απολογία του 32χρονου, οι αντιφάσεις του συγκάτοικού του και οι έρευνες για την δολοφονία της 27χρονης. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της άτυχης κοπέλας.

Σε εξέλιξη είναι το θρίλερ με την υπόθεση δολοφονίας της Αναστάζια στην Κω μετά και την προφυλάκιση του 32χρονου Μπαγκλαντεσιανού για αρπαγή καθώς ακόμα δεν έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία μολονότι θεωρείται βασικός ύποπτος από τους αστυνομικούς που χειρίζονται τη δικογραφία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να άλλαξε και την προανακριτική του κατάθεση, ότι δηλαδή είχε ερωτική επαφή με την 27χρονη Πολωνή αλλά με τη θέλησή της.

Στο κάδρο έχουν μπει τις τελευταίες ώρες όσα έχει ισχυριστεί ο Πακιστανός συγκάτοικος του Μπαγκλαντεσιανού καθώς σε σχέση με την αρχική του κατάθεση στις 13 Ιουνίου, χθες (Τετάρτη) εμφανίστηκε να δίνει διαφορετικό χρονολόγιο για τις κινήσεις του 32χρονου δημιουργώντας ακόμα περισσότερες σκιές για το συνέβη το μοιραίο για την κοπέλα από την Πολωνία βράδυ.

Στην πρώτη του κατάθεση, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, είχε περιγράψει ότι στις 22:10 το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουνίου είχε επιστρέψει στο σπίτι που έμενε με τον Μπαγκλαντεσιανό χωρίς να συναντήσει ούτε εκείνον ούτε κάποια κοπέλα, γεγονός που σε συνδυασμό με το ότι στις 20:38 το ίδιο βράδυ υπάρχουν καρέ που δείχνουν τον 32χρονο και την Αναστάζια να μπαίνουν στο σπίτι, δείχνει ότι το μαρτύριο της 27χρονης κράτησε 92 λεπτά.

Σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη, όμως, υποστήριξε ότι όταν επέστρεψε είδε τον 32χρονο και την 27χρονη να πίνουν μπύρες και ότι στις 23:00 άκουσε τη μοτοσικλέτα να φεύγει με τους δύο. Στην ίδια παρουσία του στο MEGA ο Πακιστανός περιέγραψε και όσα είπε στον Μπαγκλαντεσιανό για την παρουσία της Αναστάζια στο σπίτι τους.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο από την πρώτη κατάθεση μια ημέρα μετά το φονικό μέχρι χθες ο Πακιστανός να βρέθηκε σε καθεστώς φόβου ή να επιχείρησε να καλύψει τον συγκάτοικό του από το Μπαγκλαντές.

Σημειώνεται, δε, ότι στην πρώτη του κατάθεση ο Πακιστανός φέρεται να έχει περιγράψει ότι όταν ο Μπαγκλαντεσιανός επέστρεψε στο σπίτι τα ξημερώματα της Τρίτης (13/6) είχε επάνω του χώματα, στάχυα και χόρτα ενώ τα παπούτσια του ήταν λασπωμένα.

Αντίθετα, στην τηλεοπτική του μαρτυρία ο Πακιστανός δεν έκανε καμία αναφορά στο αν είδε τον 32χρονο από το Μπαγκλαντές να επιστρέφει στο σπίτι λέγοντας μόνο ότι «ξύπνησα 01.00 η ώρα και μετά ξαναξύπνησα 02.00 η ώρα και ακόμα δεν ήταν σπίτι».

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο πατέρας της 27χρονης:

