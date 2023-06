Αθλητικά

Νεϊμάρ: Δημόσια συγνώμη από την έγκυο αγαπημένη του… για την απιστία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη για τα λάθη μου και για την περιττή έκθεση, αλλά αισθάνομαι υποχρεωμένος να το επαναβεβαιώσω δημόσια», γράφει ο Νεϊμάρ

-

Κατηγορούμενος για απιστία από τον βραζιλιάνικο Τύπο, ο Νεϊμάρ δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, μέσω του οποίου ζητά... συγχώρεση, από την Μπρούνα Μπιανκάρντι, την σύντροφό του, που είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

«Δικαιολογώ τα αδικαιολόγητα. Δεν χρειαζόταν να κάνω αυτό που έκανα, αλλά σε χρειάζομαι στην ζωή μας»... Κάπως έτσι αρχίσει το μακροσκελές μήνυμα του ο Νεϊμάρ προς την Μπιανκάρντι, με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και 1,5 χρόνο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την εξωσυζυγική σχέση που είχε με την μπλόγκερ, Φερνάντα Κάμπος.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημσοιεύματα, ο Βραζιλιάνος άσος, είχε τακτικές... συνευρέσεις με την νεαρή γυναίκα από τα τέλη του 2022, ενώ βρέθηκαν και στις 11 Ιουνίου, την παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου στη Βραζιλία.

«Έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη για τα λάθη μου και για την περιττή έκθεση, αλλά αισθάνομαι υποχρεωμένος να το επαναβεβαιώσω δημόσια», γράφει ο Νεϊμάρ και προσθέτει, «Έκανα ένα λάθος. Τολμώ να πω, ότι κάνω λάθη κάθε ημέρα, εντός και εκτός γηπέδου. Τα λάθη μου όμως στην προσωπική μου ζωή, τα λύνω στο σπίτι, στην οικειότητα με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Εάν ένα ιδιωτικό θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τότε και η συγγνώμη θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Δεν μπορώ να φαντασθώ τον εαυτό μου χωρίς εσένα. Η αγάπη μας για το μωρό μας θα επικρατήσει, η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον, θα μας ενδυναμώσει. Σ’ αγαπώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Δάκρυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τρισάγιο για τη μνήμη των θυμάτων (εικόνες)

Κολωνός - 12χρονη: Στο “Πρωινό” ο 63χρονος παιδόφιλος που συνελήφθη στην Ομόνοια (βίντεο)

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού