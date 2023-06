Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 104 αλλοδαποί και έχουν ανασυρθεί 82 σοροί.

Συνεχίζονται οι έρευνες, 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, σε διεθνή ύδατα για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, το οποίο αναποδογύρισε και βυθίστηκε.

Στο σημείο των ερευνών επιχειρούν ένα πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και τρία παραπλέοντα πλοία. Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι άνεμοι μεταβλητοί έντασης 3 μποφόρ.

