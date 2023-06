Πολιτική

Εκλογές - Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε ντιμπέιτ την καλούν οι “κομμένοι” βουλευτές

Σε ανοιχτό διάλογο, παρουσία δημοσιογράφων, προσκαλούν την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι υποψήφιοι βουλευτές που διαμαρτύρονται για την αλλαγή σειράς στις εκλόγιμες θέσεις των ψηφοδελτίων.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, οι οποίοι υπογράφουν ως «Ομάδα παραγκωνισθέντων υποψηφίων βουλευτών από την Πλεύση Ελευθερίας», σε σχετική ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνουν ότι η ανταλλαγή επιχειρημάτων των δύο πλευρών θα συμβάλλει «στην πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση των πολιτών», θα απαντήσει, δε, «σε ερωτήματα που απασχολούν τους Έλληνες ψηφοφόρους».

Η πρόσκληση απευθύνεται προς την κυρία Κωνσταντοπούλου όπως και στους συνεργάτες της.

