Έβρος: Συναγερμός μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων μεταναστών σε νησίδα

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσαν πληροφορίες για παρουσία περίπου 130 μεταναστών σε νησίδα, κοντά στα Μαράσια Έβρου.

Οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, βρίσκονται στα Μαράσια και επιτηρούν το ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ υπάρχουν συνομιλίες σε επίπεδο αστυνομιών. Στο περιστατικό δεν εμπλέκεται ο στρατός ξηράς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου στην περιοχή της Νέας Βύσσας υπήρξε η πληροφορία ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 300 μετανάστες σε νησίδα στον Έβρο ποταμό.

Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την τουρκική πλευρά ότι οι μετανάστες βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος και μετά από λίγη ώρα εμφανίστηκαν βάρκες Τούρκων στρατιωτικών που ξεκίνησαν να επιβιβάζουν τον κόσμο.

