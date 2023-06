Οικονομία

Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων: Ταχύτερη η έκδοσή τους με το νέο e-ΔΑΥΚ

Ένα ακόμα πεδίο της συνεργασίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Ακόμα πιο γρήγορα θα εκδίδονται οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, χάρη στη νέα ενημερωμένη έκδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης), που αποτελεί ένα ακόμα πεδίο της συνεργασίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το νέο e-ΔΑΥΚ ήταν το αντικείμενο ειδικής ημερίδας που συνδιοργανώθηκε από την ΓΓΠΣΔΔ και τον e-ΕΦΚΑ στο Αμφιθέατρο της ΓΓΠΣΔΔ με τη συμμετοχή περίπου 150 στελεχών φορέων δημόσιας διοίκησης, στην οποία έδωσαν το «παρών» η υπηρεσιακή υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, ο υπηρεσιακός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Σωκράτης Κάτσικας, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, και ο υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Όπως τονίστηκε κατά την εκδήλωση, το e-ΔΑΥΚ εισάγει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην πληροφόρηση που ενσωματώνει (αναφορικά με τον χρόνο ασφάλισης του δημόσιου υπαλλήλου) και ενισχύει ακόμα περισσότερο το στοιχείο της αυτοματοποίησης στη διαδικασία απονομής των συντάξεων του δημοσίου τομέα, με την προσθήκη νέων πεδίων που αφορούν -μεταξύ άλλων- τη χρήση διαδοχικής ασφάλισης, το χρόνο υπηρεσίας δημόσιου υπαλλήλου στο εξωτερικό κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται σε πολύτιμο «εργαλείο» για την ταχεία βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης και κατ' επέκταση για την ακόμα ταχύτερη έκδοση των κύριων συντάξεων στο Δημόσιο.

Χαιρετίζοντας την ημερίδα, η κ. Παπαρρηγοπούλου ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως τόνισε, «δίνουμε μεγάλη έμφαση στη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων -που συνεισφέρουν καθοριστικά στην επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων- και στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτά. Η ενιαιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών που προκύπτει μέσα από τα νέα αυτά εργαλεία συμβάλλει αποφασιστικά στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων».

Ο κ. Κάτσικας από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επέκταση της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών. «Με εφαρμογές όπως το e-ΔΑΥΚ που αναπτύσσονται από δημόσιους φορείς που συμπράττουν μεταξύ τους, τα οφέλη που προκύπτουν δεν αντανακλούν μόνο στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Αντανακλούν στους ίδιους τους φορείς, μένουν ως επένδυση διά της μεταφοράς τεχνογνωσίας», σημείωσε.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στη συνεισφορά των εφαρμογών και πλατφορμών που αναπτύσσει η ΓΓΠΣΔΔ για την καλύτερη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ. «Με τις νέες εφαρμογές μπορέσαμε να φτάσουμε σε τουλάχιστον 65% αυτόματη έκδοση κύριων συντάξεων του Δημοσίου, ώστε ο χρόνος απονομής να έχει περιοριστεί σε περίπου 2 μήνες», τόνισε. Επιπρόσθετα, μέσω της διαλειτουργικότητας η ΓΓΠΣΔΔ συνέβαλε στην εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς ταλαιπωρία, με τις υπηρεσίες Gov.gr για τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και μέσα από τις νέες υποδομές GCloud όπου τα συστήματα "τρέχουν" την απονομή 15 φορές ταχύτερα».

Τέλος, ο κ. Βαρβέρης παρουσίασε συνοπτικά τη σημασία του αναβαθμισμένου e-ΔΑΥΚ για την ταχύτητα της απονομής των συντάξεων (αφού περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων θα τυποποιηθούν και θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή), την αξιοπιστία της πληροφορίας και την ποιότητα των δεδομένων. «Γλιτώνουμε έτσι από δύσκολα βήματα που δημιουργούν λάθη», όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η προσπάθεια στον e-ΕΦΚΑ για την εξάλειψη όλων των συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων του συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

