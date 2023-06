Κοινωνία

Φωτιά στην Αρτέμιδα

Η φωτιά καίει πεύκα και χαμηλή βλάστηση, αλλά ανεβαίνει προς το λόφο και κινείται ανάμεσα σε σπίτια.

εικόνα αρχείου

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αρτέμιδα, στην Αττική.

Η φωτιά ξεκίνησε στο τέρμα της οδού Ιωαννίνων και για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εθελοντές πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να οριοθετηθεί πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

