Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και η νέα Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Αυτές οι μέρες δεν είναι ιδιαίτερα καλές, είπε την Πέμπτη, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι η νέα Σελήνη στην οποία συμμετέχει ο Ποσειδώνας και θα κρατήσει 14 ημέρες ότι περάσει, ότι την αγγίξει σημαίνει ότι αποδίδει.

Ο Άρης θα κάνει όψη με τον Ουρανό, η οποία είναι επικίνδυνη και εκρηκτική.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





