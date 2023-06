Τοπικά Νέα

Παιδική πορνογραφία: Ελεύθερος υπό έναν όρο ο 16χρονος που διακινούσε υλικό στο διαδίκτυο

Ο 16χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι κατείχε και διέθετε προς πώληση, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, υλικό παιδικής πορνογραφίας. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

