Εργατικό δυστύχημα στην Καβάλα: Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία (εικόνες)

Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην προσπάθεια απεγκλωβισμού του από μπετονιέρα, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Εργατικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης στην Καβάλα, σε χώρο όπου εκτελούνται εργασίες κατεδάφισης κτιρίου.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr ένας από τους εργάτες που συμμετείχαν στην κατεδάφιση του κτιρίου “Μπαλάνου” σκοτώθηκε όταν έπεσε, ενώ κατέβαινε από μπετονιέρα, και εγκλωβίστηκε το πόδι του σε αυτό.

Συγκεκριμένα ο άτυχος εργάτης που χρειάστηκε την συνδρομή των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί, πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία στο πόδι του. Πρόκειται για 56χρονο χειριστή φορτωτή.

Την ίδια στιγμή ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στον απεγκλωβισμό του 56χρονου τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και μεταφέρθηκε με όχημα της πυροσβεστικής στο νοσοκομείο.

