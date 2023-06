Κοινωνία

Κως - Αναστάζια: δίωξη για δολοφονία στον 32χρονο

Επισήμως κατηγορείται για τον φόνο της κοπέλας ο αλλοδαπός. Πείραξε τα τηλέφωνα για να μην εντοπίζεται το στίγμα του.

Και επίσημα κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια στην Κω είναι πλέον ο 32χρονος Μπαγκλαντεσιανός, ο οποίος μέχρι πρότινος κατηγορούνταν μόνο για αρπαγή του θύματος.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από την ανακρίτρια ότι άσκησε στον 32χρονο συμπληρωματική δίωξη για την ανθρωποκτονία της άτυχης γυναίκας. Υπάρχει -σύμφωνα με την ανακρίτρια- υλικό από κάμερα, στο οποίο φαίνεται να βγαίνει η κοπέλα μαζί με τον κατηγορούμενο από το σπίτι του. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τη δολοφόνησε κάπου ανάμεσα στην κατοικία και το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο προέρχεται όχι από την κάμερα που βρίσκεται απέναντι από την οικία του 32χρονου, αλλά διαφορετική, στην οποία εμφανίζονται και οι δύο σε μηχανάκι να περνάνε μπροστά από το σπίτι. Ο 32χρονος και η Αναστάζια σταματάνε περίπου 400 μέτρα πιο μακριά, κοντά σε χωράφια, και εκεί χάνεται το στίγμα από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η ίδια κάμερα δείχνει στην συνέχεια τον 32χρονο να έχει γυρίσει μόνος στο σπίτι, όπου ήταν εμφανώς αναστατωμένος και έψαχνε αγωνιωδώς διάφορα πράγματα. Θεωρείται ότι μπορεί να ψάχνει σακούλες ή κάτι άλλο που θα τον βοηθούσε να μεταφέρει το άψυχο σώμα της 27χρονης, μετά την δολοφονία της.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό είχε υποστηρίξει στην κατάθεσή του ο συγκάτοικος του κατηγορούμενου Μπαγκλαντεσιανού. Δηλαδή ότι ο φερόμενος ως δράστης και η 27χρονη έφυγαν από το σπίτι μαζί. Επομένως, το έγκλημα φαίνεται πως δεν έγινε μέσα στο σπίτι του 32χρονου, αλλά σε εξωτερικό χώρο και πιθανότατα στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός της άτυχης κοπέλας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές εξετάζουν τα κινητά για να βρουν το ακριβές σημείο της δολοφονίας. Το πρόβλημα είναι ότι ο κατηγορούμενος τουλάχιστον δυο φορές απενεργοποίησε τα δεδομένα του κινητού του.

Στη φυλακή ο 32χρονος

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του, ο 32χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Απολογήθηκε για δύο ώρες, συνοδευόμενος από τον συνήγορο που του όρισε το δικαστήριο και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να άλλαξε και την προανακριτική του κατάθεση, ότι δηλαδή είχε ερωτική επαφή με την άτυχη Πολωνή αλλά με τη θέλησή της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 μίλησε ο πατέρας της 27χρονης: