Τιτανικός - Υποβρύχιο: Εγγονή νεκρών του ναυαγίου η σύζυγος του ενός αγνοούμενου (εικόνες)

Μια προσωπική σύνδεση με το ναυάγιο του Τιτανικού φαίνεται πως έχει ο CEO της εταιρείας OceanGate που βρίσκεται ανάμεσα στους αγνοούμενους. Το τραγικό τέλος τους περιγράφεται στη διάσημη ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον

Σύζυγος μιας απογόνου δύο επιβατών που κάθονταν στην πρώτη θέση του Τιτανικού που βυθίστηκε το 1912 ήταν ένας από τους επιβάτες του αγνοούμενου υποβρυχίου Titan, Στόκτον Ρας. Ο Ρας - σύζυγος της Γουέντι Ρας - είναι ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της OceanGate στην οποία ανήκει το υποβρύχιο και εδρεύει στις ΗΠΑ.

Η σύζυγός του Στόκτον Ρας, Γουέντι Ρας είναι η δισέγγονη του μεγιστάνα του λιανεμπορίου Ίσιντορ Στράους και της συζύγου του Άιντα - ζευγάρι που ήταν από τα πλουσιότερα στο παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού, όπως αναφέρει δημοσίευμα στους New York Times.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η τραγική ιστορία του Ίσιντορ Στράους - συνιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy's - και της συζύγου του Άιντα περιγράφεται στην θρυλική ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον.

Η Γουέντι Ρας είναι διευθύντρια επικοινωνίας της OceanGate και στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε τρεις αποστολές στο ναυάγιο -το 2021, το 2022 και το 2023- σύμφωνα με την σελίδα της στο LinkedIn.

Πλησιάζει η “ώρα μηδέν”

Δύο υψηλής τεχνολογίας ρομπότ (τηλεχειριζόμενα οχήματα - ROV) αποδύονται σε «κούρσα με το χρόνο» για να βρουν το βαθυσκάφος Titan με τους πέντε επιβάτες του, που εξαφανίσθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρά τους φόβους ότι τα αποθέματα του οξυγόνου έχουν ήδη εξαντληθεί.

Αν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το οξυγόνο στο Titan τελείωσε, στις 2 το μεσημέρι σύμφωνα με προηγούμενους υπολογισμούς, ειδικοί υποστηρίζουν πως αυτή η εκτίμηση ίσως είναι ανακριβής, και πως υπάρχει πιθανότητα οι πέντε εγκλωβισμένοι να έχουν κάνει σωστή διαχείριση του αναπνεύσιμου αέρα και να έχουν αποθέματα για κάποιες ώρες ακόμη.

