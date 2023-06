Κόσμος

Τουρκία - επιτόκια: Η μεγάλη αύξηση που... δεν ικανοποίησε τις αγορές

Μετά από 27 μήνες η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αύξησε τα επιτόκια, ωστόσο παρά τις προσδοκίες των αγορών η αύξηση ήταν μόνο στο 15% από το 8,5% που ήταν μέχρι σήμερα. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης ξεκίνησε η πτώση της τουρκικής λίρας. Το δολάριο ξεπέρασε τις 24 λίρες και το ευρώ τις 26 λίρες.

Ο γνωστός οικονομολόγος σχολιάζοντας αρνητικά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε σε τουίτ του ότι «αν δεν ακολουθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεν θα είναι δυνατή η ανάκαμψη της οικονομίας».

Ο οικονομολόγος Τουντς Σατίρογλου επεσήμανε ότι η αύξηση των επιτοκίων ήταν κατώτερη των προσδοκιών. «Δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί ότι ακολουθείται ο σωστός δρόμος. Δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τον πληθωρισμό με επιτόκιο 15%. Περαστικά μας», αναφέρει.

Στα ΗΑΕ ο Τούρκος ΥΠΟΙΚ αναζητώντας κεφάλαια

Ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ και ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ ταξίδεψαν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αναζήτηση ζεστού χρήματος. Επισημαίνεται ότι Γιλμάζ και Σιμσέκ ταξιδεύουν σήμεραστα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την που η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει την απόφαση για τα επιτόκια, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

Οι δύο πηγαίνουν στο Άμπου Ντάμπι για μονοήμερη επίσκεψη εργασίας ενόψει της επίσκεψης του προέδρου του AKP Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Θα έχουν σειρά συναντήσεων, θα συναντηθούν στη συνέχεια με τον πρόεδρο των ΗΑΕ Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Ο σεΐχης Mansur bin Zayed Al Nahyan, αντιπρόεδρος των ΗΑΕ, θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση όπου θα αξιολογηθούν οι ευκαιρίες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

