Κολωνός - 12χρονη: 4 συλλήψεις ανδρών την Πέμπτη

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο 63χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί και για το "ερωτικό ραντεβού" με 14χρονη μετά απο αποστολή άσεμνων εικόνων στο κινητό της.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση βιασμού 12χρονης στα Σεπόλια, καθώς αστυνομικοί συνέλαβαν επιπλέον τέσσερις άνδρες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/6), συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ, τέσσερις άνδρες για την υπόθεση μαστροπείας.

Ανάμεσα στους νέους συλληφθέντες είναι ο 63χρονος που είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για χυδαίες φωτογραφίες που έστελνε σε ανήλικη, ακόμη ένας Έλληνας 82 ετών (!) και δύο Πακιστανοί ηλικίας 43 και 46 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν συλληφθεί επτά άνδρες για την ίδια υπόθεση, ανάμεσά τους ένας πατέρας και ο γιος του.

Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων μέχρι στιγμής για την υπόθεση της 12χρονης από τα Σεπόλια είναι 36 άτομα.

