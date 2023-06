Κόσμος

Ολλανδία: Παραίτηση Υπουργού μετά από καταγγελίες υπαλλήλων

Γιατί κατηγόρησαν τον νεαρό πολιτικό αρκετοί εργαζόμενοι στο υπουργείο. Τι απάντησε ο ίδιος, υποβάλοντας και την παραίτηση του.

Ο υπουργός Παιδείας της Ολλανδίας Ντένις Βίρσμα υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από πολλές καταγγελίες για απρεπή συμπεριφορά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα.

Στην ανακοίνωσή του, ο 37χρονος πολιτικός αναφέρει ότι η παραίτησή του ήταν μια δύσκολη απόφαση. Ωστόσο παραδέχτηκε και ζήτησε συγγνώμη επειδή μερικές φορές «αντιδρούσε υπερβολικά» ή ήταν «πολύ σκληρός» με τους εργαζομένους στο υπουργείο.

Ο Βίρσμα προέρχεται από το Φιλελεύθερο κόμμα του πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε.

Τους τελευταίους μήνες, ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπήρχαν πολλές καταγγελίες σε βάρος του υπουργού για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν στους εργαζομένους, κάποιοι εκ των οποίων τον κατηγορούσαν για σωματικό ή λεκτικό εκφοβισμό.

