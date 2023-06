Αθλητικά

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Χάλκινο μετάλλιο για Πλατανιώτη - Μαλκογεώγου

Οι δύο πρωταθλήτριές άφησαν πολλές υποσχέσεις ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου

Σπουδαία επιτυχία για τις Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογεώργου , στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που διεξάγονται στην Πολωνία. Το ελληνικό δίδυμο της καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου, συγκεντρώνοντας 245,6899 βαθμούς.

Οι δύο πρωταθλήτριές μας έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και άφησαν πολλές υποσχέσεις ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου, που θα γίνει τον επόμενο μήνα στη Φουκουόκα, όπου αναμένεται να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους και στο ελεύθερο ντουέτο (αγώνισμα στο οποίοα δεν μετέχουν στην Πολωνία).

Σε ελληνικά χέρια κατέληξε και το χρυσό μετάλλιο, καθώς οι αδελφές Αννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, οι οποίες εδώ και χρόνια εκπροσωπούν την Αυστρία, παρουσίασαν μακράν το καλύτερο και δυσκολότερο πρόγραμμα και πήραν την πρώτη θέση με 266,4584 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση πήραν οι Ντε Μπράουβερ και Στεενμπέεκ από την Ολλανδία με 248,4283β., ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι οι Πλατανιώτη/Μαλκογεώργου κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους (έστω και οριακά) τις πρωταθλήτριες Ευρώπης δίδυμες αδελφές Αλεξίιβα από την Ουκρανία, που συγκέντρωσαν 245,0501 βαθμούς.