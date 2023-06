Τεχνολογία - Επιστήμη

Τιτανικός - υποβρύχιο: Νεκροί οι επιβάτες, έρευνα στα συντρίμμια (εικόνες)

Η Αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε νωρίτερα το απόγευμα ότι εντόπισε πεδίο με συντρίμμια στη ζώνη των ερευνών στο ναυάγιο του Τιτανικού, από τα ρομπότ κατάδυσης βαθέων υδάτων.

Τραγικό είναι το φινάλε στις έρευνες για το υποβρύχιο Titan καθώς η εταιρεία Oceangate ανακοίνωσε πως οι 5 επιβάτες του είναι νεκροί.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Oceangate «πιστεύουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Stockton Rush, ο Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood, ο Hamish Harding και ο Paul-Henri Nargeolet, έχουν δυστυχώς χαθεί.

Αυτοί οι άνδρες ήταν πραγματικοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου. Οι καρδιές μας είναι με αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής στιγμής. Θρηνούμε για την απώλεια της ζωής και της χαράς που πρόσφεραν σε όλους όσους γνώριζαν».

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο David Mearns, ένας εμπειρογνώμονας διάσωσης που γνωρίζει δύο από τους πέντε επιβαίνοντες, έλαβε ένα μήνυμα στο WhatsApp που υποδηλώνει ότι δύο κρίσιμα μέρη του υποβρυχίου έχουν εντοπιστεί, αλλά το κύτος δεν έχει ακόμη βρεθεί. Τα συντρίμμια έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι «πλαίσιο προσγείωσης και πίσω κάλυμμα από το υποβρύχιο».

Ο Mearns ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό υποβρύχιο, αυτό το πίσω κάλυμμα είναι το μυτερό άκρο του και το πλαίσιο προσγείωσης είναι το μικρό πλαίσιο πάνω στο οποίο φαίνεται να κάθεται».

Εκπρόσωπος της Pelagic Research Services επιβεβαίωσε στο CNN ότι το τηλεχειριζόμενο σκάφος της (ROV), το οποίο ήταν το πρώτο που διεξήγαγε έρευνα για το εξαφανισμένο υποβρύχιο OceanGate στον πυθμένα της θάλασσας, βρήκε τα συντρίμμια

Η εταιρεία Pelagic Research Services επιβεβαίωσε ότι τα συντρίμμια που ανακοίνωσε νωρίτερα η αμερικανική ακτοφυλακή εντοπίστηκαν από το δικό της υποβρύχιο ρομποτικό σκάφος. Σε ανακοίνωσή της στο Twitter η εταιρεία αναφέρει: «Η PRS θέλει να εκφράσει την απόλυτη ευγνωμοσύνη μας για την απίστευτη, συντονισμένη αντίδραση διάσωσης όλων όσων συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή έρευνας και διάσωσης. Εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στις οικογένειες όσων ήταν στο Titan και στην τραγική τους απώλεια».

