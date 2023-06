Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ για να μην έχει “λευκή επιταγή” ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Μήνυμα κατά της αποχής και προσκλητήριο για ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, ως "το ένα απο τα δύο κομματα με σχέδιο εξουσίας" απηύθηνε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απο την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση, στην Πλατεία Συντάγματος.

«Είμαστε πάλι όλες και όλοι εδώ, κι ακόμα περισσότεροι, παρούσες και παρόντες στο δημοκρατικό προσκλητήριο του αγώνα για να υπερασπιστούμε αρχές και αξίες, για να δώσουμε τη μάχη της ανατροπής», προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πλατεία Συντάγματος.

Υπογράμμισε ότι «η μόνη επιλογή» που αποτρέπει τον σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, είναι η αποφασιστική ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «για να μην έχει λευκή επιταγή τη Δευτέρα». Κάλεσε «κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, ό, τι κι αν ψήφισε στις εκλογές του Μάη, να βάλει φρένο στη δημιουργία ενός ανεξέλεγκτου καθεστώτος», με στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον «μόνο που μπορεί να αντιπαρατεθεί με το δικό του σχέδιο και πρόγραμμα στο σχέδιο και το πρόγραμμα της ΝΔ».

Στέλνοντας μήνυμα κατά της αποχής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε τους πολίτες παρά την κούραση δύο εκλογικών αναμετρήσεων, να προσέλθουν στις κάλπες, «γιατί η ψήφος που αφαιρείται από την κάλπη της δημοκρατίας, προστίθεται στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας» και «να πείσουμε κι αυτούς που δεν ψήφισαν τον Μάιο να ψηφίσουν τον Ιούνιο». «Τίποτα δεν έχει κριθεί μέχρι να κλείσει και η τελευταία κάλπη», τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής είναι μια καινούρια αναμέτρηση και μπαίνουν στην κρίση του λαού δύο εναλλακτικές στρατηγικές: «Η δική μας στρατηγική της ισχυρής δημοκρατίας, του πλουραλισμού, της κοινωνίας των πολιτών, της συμμετοχής, της συμπερίληψης και του διαλόγου. Το πρόγραμμα της ΝΔ αντιγράφει τα σχέδια του νεοφιλελευθερισμού και η στρατηγική της αντιγράφει τον Μακιαβέλλι». Ανέφερε ειδικότερα, ότι η στρατηγική της ΝΔ δεν είναι μόνο η νίκη στις εκλογές, αλλά «κυρίως η αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της μόνης δύναμης που μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να αντιπαρατεθεί με τις πολιτικές της ΝΔ, που μπορεί να εμποδίσει να στήσουν από Δευτέρα ένα ανεξέλεγκτο καθεστώς». Πρόσθεσε ότι στόχος της ΝΔ είναι μια «κατακερματισμένη και ανίσχυρη αντιπολίτευση, με πολλά μικρά κόμματα στη Βουλή» - και «το δείχνουν ευνοώντας στην πράξη και κάποια συγκεκριμένα κόμματα που βοηθούν αυτόν τον σχεδιασμό».

Κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν «ένα σχέδιο δικαιοσύνης απέναντι στο σχέδιο των μειωμένων μισθών, δικαιωμάτων και προσδοκιών, την αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας και των λειτουργών της, να σταθεί απέναντι στο σχέδιο για πανεπιστήμια σούπερ μάρκετ…», «την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια της εργασίας», «την προοπτική μιας δίκαιης κοινωνίας απέναντι στο σχέδιο και την προοπτική μιας κοινωνίας αποκλεισμών, ανισότητας, διακρίσεων, ρουσφετιού», «ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος, απέναντι σε ένα κράτος ιδιοτέλειας, αναξιοκρατίας, ρουσφετιού και διαφθοράς, απέναντι σε ένα παρακράτος Μεγάλου Αδελφού που θα στηθεί ακόμη πιο ασύδοτο και ανεξέλεγκτο». «Σας καλώ - είπε ο κ. Τσίπρας - να πάμε μαζί, με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στις κάλπες της Κυριακής. Και από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί, θα προχωρήσουμε μαζί, μπροστά, στους αγώνες στο πλάι της κοινωνίας για λογαριασμό της κοινωνικής πλειοψηφίας». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια φωτοβολίδα, αλλά «ο βασικός πυλώνας της προοδευτικής παράταξης, όχι κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε συμπλήρωμα και πρόθυμος εταίρος στα σχέδια της Δεξιάς - όπως είναι το ΠΑΣΟΚ μετά το 2012 - αλλά κόμμα διακυβέρνησης, και θα φέρουμε το λαό και την προοδευτική παράταξη ξανά στη διακυβέρνηση του τόπου».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι οι εκλογές της Κυριακής δεν θα κρίνουν απλώς τον νικητή και τον ηττημένο, αλλά «ποιος και με ποιο πρόγραμμα θα κυβερνήσει τον τόπο τα επόμενα τέσσερα χρόνια, πώς και με ποια δύναμη θα οργανωθούν οι κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις τα επόμενα τέσσερα χρόνια». Οι ερχόμενες εκλογές «θα κρίνουν σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας».

Υποστήριξε ότι «δύο μόνο είναι τα εναλλακτικά σχέδια εξουσίας και διακυβέρνησης που αναμετρώνται», δυο διαφορετικά οράματα για την Ελλάδα. Εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ για «μια Ελλάδα με δίκαιη κοινωνία και ευημερία για όλους», μια χώρα, μια κοινωνία και μια οικονομία, δημοκρατίας και δικαιοσύνης, με λιγότερες ανισότητες, δίκαιου διαμοιρασμού του παραγόμενου πλούτου, πρόσβασης όλων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ισχυρού κοινωνικού κράτους, ισχυρών θεσμών, καλύτερων αμοιβών, όπου οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δε θα φορολεηλατούνται για να πλουτίζει η ολιγαρχία», στεγαστικής πολιτικής, στήριξης των αγροτών.

Από την άλλη είναι το σχέδιο της ΝΔ που, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, βάζει σε προτεραιότητα τα κέρδη και αποθεώνει την αγορά, συρρικνώνει το ρόλο του κράτους, υπολογίζει περισσότερο κέρδη και ζημιές, αλλά όχι τις ανθρώπινες ζωές. Μίλησε για σχέδιο που θέλει να φέρει ανάπτυξη μέσω φοροαπαλλαγών στους ισχυρούς και μείωσης του εργασιακού κόστους, απόσυρσης του Δημοσίου από κρίσιμους τομείς ώστε να δοθεί χώρος στα κερδοσκοπικά fund, μία ανάπτυξη μη βιώσιμη, καταδικασμένη να αναπαράγει κρίσεις και διεύρυνση ανισοτήτων.

Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «προσπαθούν να κρύψουν αυτές τις πτυχές του σχεδίου τους», ότι «εξαγγέλλουν δεσμεύσεις που δε θα υλοποιήσουν, ενώ κρύβουν άλλες που θα υλοποιήσουν», διότι «το αληθινό κυβερνητικό πρόγραμμά της είναι αυτό που πριν από δύο μήνες κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες ως Πρόγραμμα Σταθερότητας, στο οποίο «δεν εντάσσεται καμία από τις προεκλογικές του εξαγγελίες» - «είναι μια απάτη, αέρας κοπανιστός οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη». Το κυβερνητικό αυτό πρόγραμμα, παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, προβλέπει μειώσεις δαπανών του Δημοσίου για νοσοκομεία, σχολεία, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, δεν προβλέπει πραγματική αύξηση του μέσου μισθού, ούτε νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ και στο Δημόσιο, παρά μονάχα αντικαταστάσεις όσων αποχωρούν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η θεμελιώδης διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ είναι ότι «αυτοί μιλάνε για κόστη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, εμείς στο δίλημμα ανθρωπιά ή βαρβαρότητα, έχουμε διαλέξει πλευρά, είμαστε με την ανθρωπιά». Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λογαριάζει χρώμα, θρησκεία, εθνικότητα, οικονομική δυνατότητα - «είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε ίσοι» - και «γι' αυτό και δε λογαριάζουμε το κόστος όταν είναι να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και την ανθρώπινη ζωή». «Αυτό κάναμε και με το τραγικό ναυάγιο της Πύλου. Όπου μας είπανε 'μη μιλάτε, μη ρωτάτε, μην αναπνέετε' και τους απαντήσαμε: 'Έχουμε υποχρέωση απέναντι στις αξίες και στον πολιτισμό μας, και να μιλάμε, και να ρωτάμε'».

Σημείωσε ότι οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με «τον πολιτικό μας αντίπαλο», τη ΝΔ, είναι αξιακές αλλά αποτυπώνονται και σε κάθε όψη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής: Στις εργασιακές σχέσεις, το οκτάωρο, τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία, την παιδεία, την ενέργεια, το νερό, την πρώτη κατοικία. «Εμείς θέλουμε υγεία, παιδεία, ρεύμα και νερό, δημόσια αγαθά. Αυτοί θέλουν 180 βουλευτές για να αλλάξουν το Σύνταγμα και να τα κατοχυρώσουν ως πεδία κερδοσκοπίας», τόνισε. «Θα είμαστε εδώ πιο δυνατοί από ποτέ να τους εμποδίσουμε», υπογράμμισε. «Εμείς θεωρούμε την προστασία της εργασίας ως προϋπόθεση, όχι μόνο της δικαιοσύνης, αλλά και της συμπεριληπτικής ανάπτυξης. Αυτοί τη βλέπουν ως κόστος που πρέπει να μειωθεί κι άλλο», πρόσθεσε. «Εμείς θέτουμε ως εθνικό στόχο την επόμενη τετραετία, η Ελλάδα να σταματήσει την πορεία απόκλισης από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα», γιατί από το ξεκίνημα της κρίσης «έπεσε 18 ποσοστιαίες μονάδες».

Ανέφερε ότι για να αντιστραφεί η πορεία απόκλισης της Ελλάδας, απαιτείται νέο εθνικό σχέδιο στήριξης των κοινωνικών υποδομών και ισχυρών στρατηγικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, και «αυτό το σχέδιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Μίλησε για πρόγραμμα που «προτάσσει ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους», που δίνει χώρο στην καινοτομία, τη δίκαιη κατανομή των πόρων, «στηρίζοντας τις ανάγκες της κοινωνίας, της μισθωτής εργασίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των νέων ανθρώπων και κλείνοντας την πόρτα στην λογική της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας».

Τόνισε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προτάσσει την αντιμετώπιση της ακρίβειας με την ενίσχυση των εισοδημάτων: αύξηση κατώτατου στα 880 ευρώ άμεσα, με ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, αύξηση κατά 10% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, επιστροφή της 13ης σύνταξης, καταβολή των αναδρομικών, απόδοση της αύξησης του 7,5% σε όλους τους συνταξιούχους και σε όσους έχουν τη προσωπική διαφορά, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα, φορολόγηση των υπερκερδών των κολοσσών της ενέργειας και των διυλιστηρίων. Σημείωσε την προτεραιότητα της ανασυγκρότησης του ΕΣΥ, της ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης, της ύπαρξης ενός ισχυρού πλέγματος κοινωνικής προστασίας, της προστασίας της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, «για να αποτραπεί η μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας στην ιστορία της χώρας, υπέρ λίγων και ξένων συμφερόντων». Ενός κράτους ισχυρού, σύγχρονου και αποτελεσματικού όχι «κομματικού λάφυρου».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε προεκλογικά να αντιπαρατεθούν προγράμματα για να συγκρίνουν οι πολίτες, όμως η ΝΔ «υλοποίησε μια τοξική στρατηγική, επενδύοντας στα fake news», για να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση «από τα πραγματικά επίδικα». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «δεν δίστασε» να ρίξει στην εκλογική αρένα και ευαίσθητα εθνικά θέματα «όπως αυτό της Θράκης και της μειονότητας, με εργαλείο το θράσος, το ψέμα και την ΕΥΠ, που την μετέτρεψαν σε εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων». Την κατηγόρησε ότι χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ εθνική εξαίρεση, όμως «πήρε μάθημα εθνικής ευθύνης, πατριωτισμού, αλλά και δημοκρατικής ευαισθησίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εμάς και τους μειονοτικούς βουλευτές μας ήθελε να διασύρει ο κ. Μητσοτάκης και διέσυρε τελικά τον δικό του μειονοτικό υποψήφιο, αποδιοπομπαίο τράγο τον έκανε, όπως το συνηθίζει». Μίλησε για «απειλή» της Ντόρας Μπακογιάννη που «δεν ήταν μήνυμα μόνο για τη μειονότητα, αλλά για κάθε πολίτη που θα διανοηθεί να σταθεί απέναντι στη κομματική και οικογενειακή τους εξουσία».



«Εμείς με τη πατρίδα δεν παίζουμε, δεν είναι αναλώσιμη για μας η Ελλάδα, ούτε τη βγάζουμε στο παζάρι για λίγες χιλιάδες ψήφους», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί δίπλα «σε κάθε κοινωνική ομάδα που απειλείται από τη καθεστωτική νοοτροπία μιας ασύδοτης εξουσίας».

