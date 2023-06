Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Γκαρσία θα λείπει από την προετοιμασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί θα απουσιάζει ο Λιβάι Γκαρσία τουλάχιστον από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο εξωτερικό.

-

Στην αποστολή του Τρίνινταντ και Τομπάγκο συμπεριλήφθηκε ο Λιβάι Γκαρσία, για τους αγώνες του Gold Cup που θα γίνει στα γήπεδα του Καναδά και των ΗΠΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για το Κύπελλο Εθνών της CONCACAF με τη συμμετοχή 16 ομάδων της ζώνης Βόρειας-Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, μια διοργάνωση που θα διαρκέσει συνολικά τρεις εβδομάδες, από τις 24 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου.

Συμπίπτει, δηλαδή, με τις ημερομηνίες της βασικής προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Μπουργκ-Χαάμστεντε της Ολλανδίας, μεταξύ 27 Ιουνίου και 14 Ιουλίου. Για τον Λιβάι, πλέον, ο κίνδυνος να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της, είναι ορατός. Με βάση το αισιόδοξο (για την ΑΕΚ) σενάριο, το Τρίνινταντ και Τομπάγκο θα ολοκληρώσει την παρουσία του στην πρώτη φάση, με τον αγώνα εναντίον των ΗΠΑ τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου.

Άρα θα μπορεί να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης από τις 4 έως τις 14 Ιουλίου. Εάν, όμως, η εθνική του ομάδα περάσει στους «8», τότε ο προημιτελικός θα γίνει στις 8 ή 9 Ιουλίου και μάλλον δεν θα υπάρχει καν λόγος να επιβαρυνθεί με ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Σε περίπτωση που το Τρίνινταντ κάνει τη μεγάλη έκπληξη και φτάσει μέχρι την τετράδα (σενάριο μάλλον απίθανο) τότε θα μείνει στην Αμερική τουλάχιστον μέχρι τις 12 Ιουλίου.

Σε όμιλο με ΗΠΑ, Τζαμάικα και Σεντ Κιτς & Νέβις, λογικό είναι η ομάδα του Λιβάι να παλέψει με τους Τζαμαϊκανούς για τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στους «8», κάτι που είχε καταφέρει δύο διαδοχικές φορές την προηγούμενη δεκαετία (2013, 2015), αλλά όχι στις δύο τελευταίες της συμμετοχές σε τελική φάση (2019, 2021).

Ανακοίνωση για διαρκείας, αλλά και... πυρσούς

Η ζήτηση για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι διαδικασίες κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σήμερα η διοίκηση της ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο της ομάδας για την ανταπόκριση. Παράλληλα, όμως, άδραξε την ευκαιρία για να διευκρινίσει από τώρα ότι την νέα αγωνιστική σεζόν δεν θα παρατηρηθούν κάποια φαινόμενα που σημάδεψαν την είσοδο της ομάδας στο νέο γήπεδό της. Συγκεκριμένα, η ρίψη κροτίδων και φωτοβολίδων μπορεί να πέρασε χωρίς σοβαρές συνέπειες, αλλά από τη νέα αγωνιστική περίοδο η επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δημιουργεί άλλο πλαίσιο αυστηρότητας. Η UEFA δεν... αστειεύεται και από πλευράς ΑΕΚ στέλνουν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ανάλογα φαινόμενα δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά. Αντίθετα, θα αντιμετωπιστούν με την δέουσα προσοχή από την πρώτη κιόλας αφορμή που θα δοθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγαπητές/οι φίλες και φίλοι της ομάδας μας,

Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε, αρχικά, να σας ευχαριστήσει για την ιδιαίτερα αυξημένη ανταπόκρισή σας στην διάθεση των φετινών εισιτηρίων διαρκείας για την OPAP ARENA, που αποδεικνύει την αναγνώριση στο έργο του Ματίας Αλμέιδα και των ποδοσφαιριστών μας, οι οποίοι οδήγησαν την ΑΕΚ στην κατάκτηση του Νταμπλ έπειτα από 45 χρόνια!

Παράλληλα, όμως, με αυτή την απίστευτη ανταπόκριση, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και την αντίστοιχη της περσινής χρονιάς – ρεκόρ, γινόμαστε αποδέκτες και του εντονότατου προβληματισμού πολλών κατόχων διαρκείας της ομάδας μας στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης της κάρτας τους. Αιτία είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση πυρσών και κροτίδων από μέρος οπαδών μας κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Τα φαινόμενα αυτά:

είναι επιβαρυντικά για άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

είναι επικίνδυνα για την υγεία των μικρών παιδιών που βρίσκονται στις εξέδρες.

συχνά δημιουργούν αγωνιστικό πρόβλημα στην ίδια την ομάδα μας, είτε στο αναπνευστικό σύστημα των ποδοσφαιριστών μας, είτε στον ρυθμό του παιχνιδιού εξαιτίας των διακοπών που προκαλούνται, κυρίως μετά την επίτευξη γκολ.

επιφέρουν αλλεπάλληλες ποινές εις βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ από την αθλητική δικαιοσύνη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πρωτίστως υγείας, αλλά και αγωνιστικούς, η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ οριστικά αυτό το -άκρως προβληματικό- φαινόμενο της χρήσης καπνογόνων και κροτίδων, από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της νέας σεζόν, με δεδομένη και την επιστροφή της ομάδας μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες το πλαίσιο ποινών είναι πολύ αυστηρότερο.

Η αρχή έγινε ήδη με τον εντοπισμό και την απαγόρευση εισόδου στο γήπεδό μας του υπαίτιου για τη ρίψη της φωτοβολίδας στον αγώνα-φιέστα της ομάδας μας με τον Βόλο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, σίγουρη για την ανταπόκρισή τους, καλεί τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν αρωγοί της προσπάθειας αυτής, ώστε να απολαύσουμε χωρίς προβλήματα τους αγώνες της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη και κάθε παιχνίδι στην OPAP ARENA να είναι γιορτή».

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Έκτακτη αεροδιακομιδή για 41χρονη

Τιτανικός - Υποβρύχιο: Εγγονή νεκρών του ναυαγίου η σύζυγος του ενός αγνοούμενου (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός στην Κρήτη: Ισόβια σε δυο νεαρούς