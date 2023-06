Κοινωνία

Βίαζε ανήλικο για 3 χρόνια: Του έδινε ναρκωτικά, κατέγραφε σε βίντεο τις πράξεις του

Φρίκη για τρία χρόνια βίωνε ο ανήλικος, στον οποίο ο κατηγορούμενος χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες. Που και πως έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Ακόμη μια νοσηρή υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ενός ανήλικου, βίαζε το παιδί για τρία χρόνια, χορηγώντας του ναρκωτικές ουσίες, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες μετά την σύλληψη τεσσάρων ανδρών, μεταξύτ των οποίων ένας 82χρονος (!) για την υπόθεση μαστροπείας με "πρωταγωνίστρια" την 12χρονη απο τον Κολωνό.

Μάλιστα, όπως προκύπτει απο την καταγγελία του παιδιού, αλλά και απο την έρευνα των αστυνομικών, ο 50χρονος κατέγραφε σε βιντεο τις αρρωστημένες πράξεις βιασμού του ανήλικου.

Αναλυτικά, η ανακοίωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, αναφέρει:

"Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 21-6-2023 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 50χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω κατηγορείται ότι για χρονικό διάστημα τριών χρόνων προέβαινε σε βιασμό ανηλίκου, αφού προηγουμένως του χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες.

Ακόμη, παρήγαγε εικονοληπτικό υλικό από την καταγραφή των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Μετά από καταγγελία του ανηλίκου, εντοπίστηκε ο 50χρονος και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

159 ναρκωτικά χάπια,

1,25 γραμμ. κοκαΐνης,

3,36 γραμμ. μεφεδρόνης,

ξύλινη κατασκευή με θερμαινόμενη πλάκα επιμελώς εγκατεστημένη σε εσωτερικό σημείο, πάνω στην οποία υπήρχαν υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών,

2 μεταλλικοί τρίφτες,

ζυγαριά ακριβείας,

πλαστική κάρτα με υπολείμματα κοκαΐνης,

13 σκληροί δίσκοι και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών,

και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, καταγραφικό μηχάνημα με κάμερες,

αεροβόλο όπλο και γεμιστήρα με 4 φυσίγγια,

τα χρηματικά ποσά των 1.210 ευρώ και 123 δολάρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι μονάδες αποθήκευσης υποβλήθηκαν για εργαστηριακή εξέταση".

