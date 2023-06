Κόσμος

Καύσωνας στην Κίνα: “Λιώνουν” μεγάλες πόλεις

Κόκκινος συναγερμός στο Πεκίνο λόγω του καύσωνα. 17 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες ρεκόρ.

Κόκκινος συναγερμός λόγω της ακραίας ζέστης ισχύει σήμερα σε μεγάλο μέρος της βόρειας Κίνας, καθώς η θερμοκρασία πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο Πεκίνο όπου καταρρίφθηκε χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ για τη θερμότερη ημέρα του Ιουνίου.

Οι ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στην Κίνα, κυρίως στο νότιο και το δυτικό τμήμα της χώρας. Οι κάτοικοι του Πεκίνου επίσης έχουν συνηθίσει στη ζέστη αυτή την περίοδο του έτους. Όμως η χώρα είναι αντιμέτωπη τους τελευταίους μήνες με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και ασυνήθιστες θερμοκρασίες, φαινόμενα που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σήμερα το πρωί εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός – το υψηλότερο επίπεδο—για 185 περιφέρειες της βόρειας και της ανατολικής Κίνας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, της μητρόπολης Τιανζίν καθώς και των επαρχιών Χεμπέι και Σαντόνγκ.

Η Κίνα έχει ένα σύστημα προειδοποίησης τεσσάρων βαθμίδων, με το «κόκκινο» επίπεδο να είναι το υψηλότερο και να ακολουθούν το πορτοκαλί, το κίτρινο και το μπλε.

Είναι η πρώτη φορά από το 2014 που ανακοινώνεται κόκκινος συναγερμός για το Πεκίνο, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει και πάλι σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Χθες, Πέμπτη, στην κινεζική πρωτεύουσα καταγράφηκε θερμοκρασία 41,1 βαθμών Κελσίου, η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου από το 1961 οπότε διατηρούνται αρχεία. Στους δρόμους του Πεκίνου, οι κάτοικοι φορούσαν σήμερα μάσκα και καπέλα για να προστατευθούν από τον ήλιο.

Στην παράκτια επαρχία Σαντόνγκ, που βρέχεται από την Κίτρινη Θάλασσα, η θερμοκρασία έφτασε τοπικά τους 43 βαθμούς χθες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 17 μετεωρολογικοί σταθμοί στην Κίνα κατέγραψαν θερμοκρασίες ρεκόρ.

Το ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να επιμείνει στη βόρεια και την ανατολική Κίνα για τουλάχιστον οκτώ ημέρες, προειδοποίησε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία.

