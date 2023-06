Υγεία - Περιβάλλον

Πνιγμός: Βίντεο με την δραματική διάσωση 5χρονου

Η δραματική στιγμή του πνιγμού 5χρονου από ένα κομμάτι ζάχαρης. Τον έσωσε 21χρονος με λαβή Χάιμλιχ

Εφιαλτικές στιγμές έζησε η μητέρα ενός αγοριού στο Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας όταν είδε το παιδί της να πνίγεται και να μην μπορεί να ανασάνει από ένα κομμάτι ζάχαρη, όπως αποδείχθηκε αργότερα.

Για καλή της τύχη τα δραματικά δευτερόλεπτα του πνιγμού του 5χρονου της τα είδε ο 21χρονος καταστηματάρχης Γιουσούφ Τσελίκ ο οποίος χάρη στα αντανακλαστικά και την ψυχραιμία του έσωσε το μικρό αγόρα με λαβή Χάιμλιχ.

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί η σωτήρια παρέμβαση του 21χρονου φαίνεται ο νεαρός καταστηματάρχης να κάνει αρκετές προσπάθειες μέχρι τελικά να καταφέρει να βγάλει ο 5χρονος το κομμάτι της ζάχαρης που τον έπνιγε.

Diyarbak?r'da esnaf Yusuf Celik, nefes borusuna seker kacan 5 yas?ndaki cocugu Heimlich manevras?yla kurtard?. pic.twitter.com/6AZeE64e5B

— Yeni Safak (@yenisafak) June 22, 2023

