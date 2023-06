Εκλογές: Δένδιας και Παππάς στην τελική ευθεία για τις κάλπες (βίντεο)

Πολιτική

Δύο μέρες πριν την προσφυγή στις κάλπες, οι εκπρόσωποι των κομμάτων διασταυρώνουν τα ξίφη τους για θέματα της επικαιρότητας και για τα προγράμματα των κομμάτων.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Παρασκευής συνεχίστηκε η "μάχη" των εκλογών δύο μέρες πριν οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες.

Συζητήθηκε η ενδεχόμενη αλλαγή Υπουργών στην περίπτωση διακυβέρνησης της ΝΔ αλλά και το σενάριο αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση εκλογικής ήττας.

Στο στούνιο βρέθηκαν οι:

Νίκος Δένδιας, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Β Αθηνών, ΝΔ

Νίκος Παππάς, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ

στις κάλπες την Κυριακή, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου. Οι δύο υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους ενώ τόνισαν και την ανάγκη για ολοκληρωτική προσφυγήκαθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

