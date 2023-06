Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Έρχεται τετραετία αλμάτων και ρήξεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση Μητσοτάκη στους πολίτες να πάνε στις κάλπες επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου δεν προσμετράται. Ποιες είναι οι προετραιότητες της επόμενης μέρας. Τι είπε για Υγεία, Εξοπλιστικά και Τουρισμό.

-

«Σε καμία περίπτωση δε θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της κάλπης έχει προεξοφληθεί», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και 'Ακη Παυλόπουλο.

Όλοι εστιάζουν στο ανώτατο άκρο της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις ενώ το κατώτατο είτε δε δίνει αυτοδυναμία είτε δίνει οριακή αυτοδυναμία, τόνισε.

Γι αυτό και κάλεσε όλους τους πολίτες να πάνε στις κάλπες επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου δεν προσμετράται. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας που προσμετράται το σκορ του πρώτου αγώνα.

«Η δικιά μου έκκληση είναι να πάνε όλοι να ασκήσουν και πάλι το εκλογικό τους δικαίωμα», τόνισε.

Λυπάμαι που είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να ξαναπάνε στις κάλπες όπως επίσης λυπάμαι και για το ότι η νέα Βουλή μόνο πολυφωνική μπορεί να μην είναι ακόμη κι αν μπουν πολλά κόμματα.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς ψηφίζουν και τι θα πάρουν την επόμενη μέρα», τόνισε γιατί «κάποιοι δοξάζονται κρυπτόμενοι».

Στόχος είναι μια άνετη λειτουργική πλειοψηφία επεσήμανε αντικρούοντας τα περί αλαζονικής διακυβέρνησης και παντοδυναμίας του αν λάβει υψηλό ποσοστό. Πρόσθεσε ότι στην πράξη η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν συνεπής στις εξαγγελίες της ξεκινώντας με 158 και καταλήγοντας με 156 βουλευτές. Είπε ότι ανάλογος είναι και τώρα ο στόχος ώστε να μην υπάρχει οριακή αυτοδυναμία των 151-152 βουλευτών.

«Όσο μεγαλύτερη η εντολή του λαού τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη και οι απαιτήσεις» επανέλαβε.

Μίλησε για άλλη μια φορά για το rotation υπογραμμίζοντας ότι και υπουργοί που θα παραμείνουν στο υπουργικό συμβούλιο θα αλλάξουν χαρτοφυλάκιο ενώ κάποιοι μπορεί να κάτσουν στον πάγκο. «Δεν υπάρχουν αμετακίνητοι υπουργοί», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Ανέφερε ότι η κυβερνητική λειτουργία δεν σταματάει και ότι η δουλειά συνεχίζεται ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη και στις διακοπές.

Αναφέρθηκε στα πρώτα νομοσχέδια που θα δρομολογηθούν σε περίπτωση που η ΝΔ είναι και πάλι κυβέρνηση και τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς μία νέα τετραετία. Ο ένας είναι απλή διαχείριση του πολιτικού χρόνου κι ο δεύτερος να είναι μία τετραετία αλμάτων για τη χώρα κάτι που σημαίνει συγκρούσεις ή και ρήξεις ακόμη.

Μίλησε για την Υγεία και τις αναγκαίες αλλαγές που θα δρομολογηθούν ενώ είπε ότι υπήρξαν και διοικητές νοσοκομείων που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν νοσοκομεία στην περιφέρεια που δεν λειτουργούν άρτια και μίλησε για σειρά αλλαγών που θα δρομολογηθούν άμεσα με γνώμονα πάντα τη δωρεάν κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Τόνισε την αξία των προληπτικών εξετάσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τη λειτουργία του κράτους συνολικά, υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι από κει και πέρα θα γίνονται και επείγουσες κινήσεις κατά περίπτωση όπου απαιτείται.

Είπε ότι στο χώρο της υγείας θα γίνουν 10.000 νέες προσλήψεις τονίζοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μια αποτυπωμένη αξιοπιστία.

Μίλησε για παρεμβάσεις που θα γίνουν με προτεραιότητα τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων με παιδιά, διαβεβαιώνοντας ότι θα γίνουν όσα έχει εξαγγείλει στο πρόγραμμά του και για τον ιδιωτικό τομέα.

Επανέλαβε ότι σε ορίζοντα τετραετίας θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ.

Πρόσθεσε ότι αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ο τουρισμός μας κινδυνεύει από την υπερεκμετάλλευση και την αυθαίρετη δόμηση, είπε ακόμη τονίζοντας ότι εφαρμόστηκε ο νόμος στη Μύκονο αλλά και ότι ο νόμος ισχύει για όλους και πρωτίστως για τους ισχυρούς.

Για τα εξοπλιστικά και την πολιτική ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων επεσήμανε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ενίσχυσης καθώς η Ελλάδα είναι πρωτίστως μία αμυντική δύναμη.

Είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι δεν έχει καμία δουλειά ο Ερντογάν να υποδεικνύει στην Ελλάδα πώς θα εξοπλίζεται. Μίλησε ξεκάθαρα για το ποιο είναι το αντικείμενο συζήτησης με τον κ. Ερντογάν ως προς τη γεωπολιτική του διάσταση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι θα θέσει το θέμα της Ροδόπης στον Τούρκο πρόεδρο και αναφέρθηκε στον κίνδυνο οι υποψήφιοι σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή να κάνουν ενδεχομένως μία δήλωση που θα δημιουργήσει εντάσεις και πρόβλημα. Είπε επίσης ότι άκουσε δηλώσεις του Γιώργου Τσίπρα και νόμιζε ότι άκουγε τον Ερντογάν.

Επεσήμανε ότι μπορούμε να πάμε σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης ακόμη και χωρίς να έχουμε οριστικά λύσει την κεντρική μας διαφορά δηλαδή χωρίς να έχουμε οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες. Επανέλαβε βεβαίως ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης για την κυριαρχία των νησιών και την αποστρατιωτικοποίηση.

Σχετικά με τη δεύτερη προεκλογική περίοδο ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στο τέλος κάθε τέτοιας περιόδου μένει μια γλυκιά κούραση. Τόνισε ότι προσέγγισε πολίτες και μίλησε μαζί τους, τους άκουσε, ακόμη και σε κάποιες περιοχές που δεν είχε προλάβει στην πρώτη προεκλογική περίοδο.

Είπε ότι το Tik ToK του έδωσε τη δυνατότητα να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη δημόσια εικόνα του και σε άλλες πτυχές του χαρακτήρα του επισημαίνοντας ότι του αρέσει ακόμη και να αυτοτρολάρεται. Σημείωσε ακόμη ότι δεν το θα κλείσει μετά τις εκλογές.

Για το όραμά του είπε ότι θέλει να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί, φιλοδοξεί να είμαστε μια χώρα που θα πρωταγωνιστεί σε σημαντικούς τομείς και πως προτεραιότητές του είναι η αύξηση των μισθών σε επίπεδα ευρωπαϊκά και η μείωση των ανισοτήτων.

Ενότητα και σύμπνοια της κοινωνίας ανέφερε ως βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο και είπε πως την επόμενη μέρα αν εξασφαλίσει εντολή για μια νέα τετραετία θα είναι πρωθυπουργός για όλους τους Έλληνες.

Για τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα είπε ότι αυτές οι συγκεντρώσεις έχουν τη σημασία τους και είναι μια ένδειξη κινητοποίησης μέχρι την τελευταία στιγμή.



Την Κυριακή η ευθύνη περνά στο λαό είπε κλείνοντας και τόνισε ότι έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού.

Ειδήσεις σήμερα:

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων μέσω του Gov.gr

Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ