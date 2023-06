Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Στο “Πρωινό” ο 63χρονος παιδόφιλος που συνελήφθη στην Ομόνοια (βίντεο)

Η 12χρονη, θύμα βιασμού και μαστροπείας στα Σεπόλια, αναγνώρισε τον 63χρονο. Τι αναφέρει ο αδερφός του 63χρονου παιδόφιλου από την Ομόνοια.

Για έβδομη φορά κατέθεσε στις αρχές η 12χρονη που έπεσε θύμα βιασμού και μαστροπείας στον Κολωνό.

Στην κατάθεσή της η 12χρονη περιέγραψε ακόμη τέσσερις άνδρες που -όπως είπε- είχαν συναντηθεί μαζί της και την είχαν κακοποιήσει.

Επίσης φέρεται να αναγνώρισε και επίσημα τον 63χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια 14χρονη με την οποία έκλεισε και ραντεβού στην Ομόνοια.

Ο 63χρονος μίλησε στο "Πρωινό" έξω από τα δικαστήρια και είπε πως "δεν γνωρίζω την 12χρονη, δεν την έχω συναντήσει ποτέ μου" ενώ όπως είπε "δεν συχνάζω στον Κολωνό και δεν γνωρίζω τον 53χρονο προφυλακισμένο".

Στην εκπομπή μίλησε και ο αδερφός του ο οποίος ανέφερε πως "δεν μου έχει πει τίποτα για την 12χρονη, μόνο ότι δεν έχει κάνει κάτι μαζί της".





Λίγο αργότερα, ένταση προκλήθηκε στην εκπομπή μεταξύ του δικηγόρου του 63χρονου που κρατείται μετά την κατάθεση της 12χρονης και του Γιώργου Λιάγκα. Ο κ. Νουλέζας υποστήριξε πως "είμαι εξοργισμένος με τη στάση του ανακριτή απέναντι σε μένα και τον εντολέα μου. Ο ίδιος δεν γνωρίζει την 12χρονη και κρατείται αδίκως".

Σε απάντησή του ο κ. Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης ανέφερε πως "δεν πάει έτσι ένα ανήλικο να καταγγείλει κάποιον και αυτός ο κάποιος συλλαμβάνεται, υπάρχουν στοιχεία για να προχωρήσουν σε σύλληψη".

Ακόμη ανέφερε πως "μετά την πολύωρη κατάθεση, η 12χρονη κατάφερε να δει και την προφυλακισμένη μητέρα της, σε χώρο των φυλακών Κορυδαλλού σε έντονο συγκινησιακό κλίμα'





