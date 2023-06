Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Πώς “έδεσαν” την υπόθεση οι Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Εισαγγελέα ο 32χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τον τρόπο, τον τόπο αλλά και τα αίτια της δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζια. Το βίντεο που τον "έκαψε".

-

Σήμερα πρόκειται προσαχθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, ο 32χρονος αλλοδαπός από το Μπαγκλαντές προκειμένου να του γνωστοποιηθεί η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, που έχει ασκηθεί σε βάρος του για τη δολοφονία της 27χρονης Πολωνής.

Την ίδια ώρα η οικογένεια της άτυχης κοπέλας, δια του δικηγόρου της, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, για άλλη μια φορά, σε βάρος του 32χρονου Μπαγκλαντεσιανού, αυτή τη φορά για το έγκλημα που φέρεται να έχει διαπράξει σε βάρος του παιδιού τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από χθες το μεσημέρι, η δικογραφία με όλα τα στοιχεία και το προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κω με τη συνδρομή του κλιμακίου Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω και άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός προχώρησε στην άσκηση της ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βάρος του 32χρονου αλλοδαπού.

Πρόκειται για μία δεύτερη δικογραφία, για την οποία και ο Μπαγκλαντεσιανός θα προσαχθεί σήμερα, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω όπου και επίσημα θα μάθει για την νέα δίωξη που του έχει ασκηθεί και στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανάκριση. Εκεί ο 32χρονος αλλοδαπός θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τεθούν, μέσα από τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά, με τον τρόπο, τον τόπο αλλά και τα αίτια της δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζια.

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο δικογραφιών, εκτιμάται ότι κάποια στιγμή θα συνενωθούν προκειμένου να εκδικαστούν ως μία υπόθεση από το αρμόδιο δικαστήριο.

Πάντως οι εξελίξεις στην υπόθεση θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, καθώς πρόσθετα στοιχεία και απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που υπάρχουν εκτιμάται ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. που γίνονται σε πειστήρια και DNA και τα οποία δεν έχουν ακόμη σταλεί. Όπως επίσης και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχει γίνει στη σορό της άτυχης 27χρονης κοπέλας από τον ιατροδικαστή κ. Παναγιώτη Κοτρέτσο.

Σημειώνεται πως ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, που από την αρχή θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αναστάζια, προχθές απολογήθηκε στον ανακριτή Κω για την αρπαγή της και αμέσως μετά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος αλλοδαπός απολογούμενος για το αδίκημα της αρπαγής αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να άλλαξε και την προανακριτική του κατάθεση, ότι δηλαδή είχε ερωτική επαφή με την άτυχη Πολωνή, αλλά με τη θέληση της.

Καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες φαίνεται ότι παίζουν τα νέα βίντεο που ήρθαν στα χέρια των Αρχών, όπως σε αυτό που φαίνεται ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας να φεύγει από το σπίτι, όπου διέμενε, μαζί με το θύμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Στο “Πρωινό” ο 63χρονος παιδόφιλος που συνελήφθη στην Ομόνοια (βίντεο)

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ