Εκλογές - Ανδρουλάκης: Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει τέλος σε μια από τα ίδια

«Απαιτείται ισχυρή αντιπολίτευση, θα είμαστε από τη Δευτέρα το πρωί δίπλα στον πολίτη», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Ως μια «κρίσιμη μάχη» κατά την οποία το κόμμα του φιλοδοξεί να γίνει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, χαρακτήρισε τις εκλογές της 25 Ιουνίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε «δεν χρειάζεται να περάσουν τέσσερα χρόνια με μια από τα ίδια», προσθέτοντας ότι η ΝΔ τα έκανε «μπάχαλο στους θεσμούς, στην υγεία και την οικονομία» και για το λόγο αυτό σημείωσε «πρέπει να μπει τέλος».

«Από τη στιγμή που έβαλα υποψηφιότητα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ έθεσα ένα ζήτημα. Όραμα μου είναι να υπάρχει στην Ελλάδα μία σύγχρονη Κεντροαριστερά, μία σύγχρονη ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, που θα βοηθήσει τη χώρα μας να αποκτήσει ποιοτικούς θεσμούς, ποιοτική Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη να λειτουργεί για όλους, να υπάρχει ανταγωνιστική οικονομία, όχι με δανεικά, αλλά με εξωστρέφεια για να μείνουν τα παιδιά στην ελληνική περιφέρεια. Να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό και να υπάρχει αξιοπιστία και σοβαρότητα στα εθνικά θέματα, με την Ελλάδα πρωταγωνιστή των εξελίξεων, μέσω του ευρωπαϊκού δρόμου στην ευρύτερη περιοχή. Έγινε το πρώτο βήμα. Το κόμμα μας έχει ανανεωθεί, είναι ενωμένο, έχει ένα σύγχρονο πρόγραμμα και αυτό θα είναι η πυξίδα της αντιπολίτευσης που θα κάνουμε» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχολιάζοντας την επιχείρηση συμψηφισμού του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Επιχειρηματολογεί ο άνθρωπος, του οποίου ο στενότερος συνεργάτης ο κ. Παππάς, καταδικάστηκε 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο της διανομής τηλεοπτικών αδειών σε ολιγάρχες αλλά τον έχει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που ψήφισε τον νόμο να δοθούν κόκκινα δάνεια αξίας 90 δισεκατομμυρίων στα funds το 2015. Είναι ο ίδιος, ο οποίος έχει κοντά του την κυρία Κατσέλη, η οποία σήμερα μαθαίνουμε ότι είναι στο διοικητικό συμβούλιο ενός fund. Κρίθηκε η πολιτική του την περίοδο 2015-19 για τα θέματα των κόκκινων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, πολιτών που είναι στα όρια της απελπισίας. Κι έρχεται τώρα να συμψηφίσει όλα αυτά με έναν δικηγόρο, ο οποίος πριν γίνει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, εργαζόμενος σε μια δικηγορική εταιρεία είχε αυτή τη δικηγορική ύλη. Το συμψηφίζει με ό,τι έχει κάνει ο ίδιος αλλά και με τον κ. Πάτση. Είναι Πάτσης; Μα ο Πάτσης ήταν ένας εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είχε στη κατοχή του μια εταιρεία διαχείρισης δανείων, η οποία αγόρασε κόκκινα δάνεια αξίας 62 εκατομμυρίων με 4 εκατομμύρια ευρώ και κερδοσκοπούσε στις πλάτες του ελληνικού λαού».

«Ένας νέος δικηγόρος που τελειώνει το πανεπιστήμιο και δουλεύει σε ένα γραφείο που ασχολείται με ποινικές υποθέσεις, δεν μπορεί να μπει ποτέ στην πολιτική, με τη λογική του κ. Τσίπρα; Άρα, έπρεπε ο κ. Καλογήρου που είχε ανάλογες εργασίες να μην είναι στη πολιτική, όπως και τόσοι δικηγόροι του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι τόσοι δικηγόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνω τι συζήτηση είναι αυτή; Τι πάνε να συμψηφίσουν;» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ως προς τον διαγκωνισμό ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας που εργαλειοποίησαν το ευαίσθητο θέμα της Θράκης, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «ο Ανδρέας, αυτός ο προοδευτικός ηγέτης γκρέμισε τις μπάρες της ντροπής το 1995. Μετά ήρθε μια άλλη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κι έφερε τον νόμο του 5 τοις χιλίοις στα ελληνικά πανεπιστήμια για τους Έλληνες μουσουλμάνους. Σταμάτησαν, λοιπόν, να πηγαίνουν κατά εκατοντάδες στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσουν. Σπούδασαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτές οι πολιτικές ένωσαν τη Θράκη με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι περιορίζεις την επιρροή του προξενείου και όχι εργαλειοποιώντας το θέμα».

Ως προς την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσουν τα δυο στελέχη τους στη Θράκη τον σεβασμό τους στη Συνθήκη της Λωζάννης, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Οι Έλληνες βουλευτές είτε χριστιανοί είτε μουσουλμάνοι πρέπει να σέβονται το Σύνταγμα της χώρας και τις συνθήκες που έχουν σφυρηλατήσει τη σταθερότητα μεταξύ των χωρών. Μετά από αυτό που έγινε, δεν έπρεπε να έχουν κάνει μια δήλωση;» αναρωτήθηκε με νόημα .

«Ο κ. Μητσοτάκης σήκωσε το θέμα με ‘’τόσο μεγάλη σοβαρότητα’’ βάζοντας την αδερφή του να πάει σε ένα χωριό της Κομοτηνής να απειλεί, λες και είμαστε η μετεμφυλιακή δεξιά του 1950 και του 1960; Έτσι το σήκωσε; Σας λέω λοιπόν ότι η σκηνή με την κυρία Μπακογιάννη σε αυτό το χωριό, θα είναι επιχείρημα από την πλευρά της Τουρκίας, ακόμη και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι βοηθάει τη χώρα μας ο κ. Μητσοτάκης; Δε νομίζω ότι έτσι βοηθάει τη χώρα μας ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι εκβιάζει για να πάρει ψήφους ο κ. Μητσοτάκης» πρόσθεσε.



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και στην εξαπάτηση των πολιτών με τις υποσχέσεις για αυξήσεις κατά 25% στους μισθούς , που δεν αντιστοιχούν όμως στις ρητές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης στις Βρυξέλλες.

«Μας κοροϊδεύουν, ενώ γνωρίζουν την πραγματικότητα που είναι: 50 δισ. νέο χρέος, το μεγαλύτερο εξωτερικό έλλειμμα από το 2010 -12% πέρυσι, 9% φέτος-, 7% μείωση των πραγματικών μισθών» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

