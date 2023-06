Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Παρασκεύης και η νέα Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Η Σελήνη στο Λιοντάρι μας δίνει μία διάθεση να βγούμε και να χαρούμε" στο είπε την Παρασκεύη, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η ίδια ανέφερε πως "ο Άρης σε σύνοδο με τον Ουρανό δημιουργεί απρόβλεπτες καταστάσεις, κυριώς το σαββατοκύριακο".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





