Φθιώτιδα: Βαριά τραυματίας ο δασοφύλακας που δέχθηκε επίθεση από λαθροϋλοτόμο

Ο δράστης "μπούκαρε" με όπλο στο Δασαρχείο και χτύπησε στο κεφάλι τον υπάλληλο.

'Αγρια επίθεση με απειλή όπλου δέχθηκε δασικός υπάλληλος του Δασαρχείου Σπερχειάδας Φθιώτιδας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, εντός του προαύλιου χώρου του Δασαρχείου και κατά την ώρα εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, από γνωστό λαθροϋλοτόμο που έχει απασχολήσει αρκετές φορές την οικεία δασική υπηρεσία.

Όπως έγινε γνωστό, ο Δασοφύλακας ΔΜ νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης παραμένει ελεύθερος έως σήμερα, αφού κρύβεται ώστε να παρέλθει η αυτόφωρη διαδικασία.

Συγκεκριμένα στις 21 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ο δράστης ΧΚ εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του Δασαρχείου Σπερχειάδας και με απειλή όπλου στράφηκε ενάντια στον δασικό υπάλληλο ΔΜ ο οποίος τελούσε σε υπηρεσία. Στη συνέχεια τον χτύπησε με σιδερένιο αντικείμενο στο κεφάλι και του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό. Ο δασικός υπάλληλος μεταφέρθηκε επειγόντως στο ΚΥ Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης απασχολεί συχνά τη δασική υπηρεσία με παράνομες δραστηριότητες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες κατασχέθηκε παράνομο φορτίο καυσοξύλων που ανήκε σε αυτόν και το Δασαρχείο έχει προβεί στις σύμφωνα με τις κείμενες δασικές διατάξεις ενέργειες.

Από την Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, ενώ την ημέρα του συμβάντος ενημερώθηκαν ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας και ο υπηρεσιακός Εισαγγελέας.

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης, καταδικάζει το αποτρόπαιο αυτό γεγονός, δηλώνοντας πως η πράξη αυτή δεν είναι μόνον μια καταδικαστέα πράξη βίας προς έναν δασικό υπάλληλο αλλά στρέφεται κατά της ίδιας της Δασικής Υπηρεσίας, που κάτω από δύσκολες συνθήκες προσπαθεί να επιτελέσει το καθήκον της. Εκφράζει δε την αμέριστη συμπαράστασή του στον άτυχο δασικό υπάλληλο και εύχεται γρήγορη ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μετά την γνωστοποίηση του συμβάντος όλοι οι δασικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελο Γκουντούφα, δηλώνουν απερίφραστα ότι στέκονται αλληλέγγυοι δίπλα στον συνάδελφο τους, μένοντας αταλάντευτα προσηλωμένοι στο καθήκον για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

