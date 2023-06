Κοινωνία

Τέμπη: Δάκρυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τρισάγιο για τα θύματα (εικόνες)

Δακρυσμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του τρισάγιου, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων, στον παρακείμενο ναό, ενώ συναντήθηκε με συγγενείς

Στιγμές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στα Τέμπη, στον τόπο της τραγωδίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, εκεί όπου τέλεσε τρισάγιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Το «παρών» έδωσε πλήθος συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας του τόπου.

Ο κ. Βαρθολομαίος δακρυσμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του τρισάγιου, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων, στον παρακείμενο ναΐσκο, ενώ συναντήθηκε με συγγενείς.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της θρησκευτικής τελετής, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τόνισε μεταξύ άλλων πως ο Πατριάρχης «προσέθεσε και τη δική του λύπη στο θρήνο των συγγενών των θυμάτων. Έρχεται να ευλογήσει τον τόπο και να παρακαλέσει τον Άγιο Θεό ώστε να μη συμβούν στο μέλλον παρόμοια ατυχήματα. Η παρουσία του μας τιμά, είναι καθοριστική καθώς σ’ αυτό εδώ το σημείο που ενδεχομένως πολλοί το αποφεύγουν, έρχεται να δώσει την ευλογία και να πει πως κάποια πράγματα δεν έχουν να κάνουν με τι πιστεύει ο καθένας, με τις προκαταλήψεις του καθενός, αλλά με την υπευθυνότητα…»

πηγή: onlarissa.gr

