Κολωνός - 12χρονη: Προθεσμία για τους τέσσερις νέους κατηγορούμενους

Μέχρι τώρα, για την φρικιαστική υπόθεση μαστροπείας του Κολωνού έχουν συλληφθεί 34 κατηγορούμενοι

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών οδηγήθηκαν οι τέσσερις νέοι κατηγορούμενοι για τα ραντεβού της φρίκης με το 12χρονο κορίτσι από τον Κολωνό, που συνελήφθησαν μετά από εντάλματα σύλληψης του 14ου τακτικού ανακριτή ο οποίος χειρίζεται τη νέα δικογραφία που σχηματίστηκε για την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της ανήλικης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 63χρονος που είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα στην Ομόνοια, καθώς είχε επιχειρήσει μέσω άσεμνων μηνυμάτων να συναντηθεί με ανήλικο κορίτσι, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του ανακριτή για την κατηγορία που αφορά γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής με ανήλικο.

Όλοι οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη όπου θα αντιτάξουν έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους απαγγέλθηκε τα επιχειρήματα τους. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του 63χρονου, ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την 12χρονη και φέρεται να ισχυρίζεται πως το κοριτσάκι «τον μπερδεύει με κάποιον άλλον».

Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης μετά από συμπληρωματική κατάθεση -η έβδομη- που έδωσε η 12χρονη η οποία αναγνώρισε και τους τέσσερις κατηγορούμενους. Μάλιστα το κορίτσι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, πως ο 63χρονος την είχε φέρει σε επαφή με τον 82χρονο που είναι μεταξύ των τεσσάρων νέων κατηγορούμενων.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι είναι αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 46 ετών.

Μέχρι τώρα, για την φρικιαστική υπόθεση μαστροπείας του Κολωνού έχουν συλληφθεί 34 κατηγορούμενοι, ενώ η νέα δικογραφία που χειρίζεται ο ανακριτής περιλαμβάνει ήδη οκτώ κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στις αρχές του μήνα, καθώς και τους τέσσερις που συνελήφθησαν χθες.

