Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Δίωξη και για βιασμό στον Μπαγκλαντεσιανό

Είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αναστάζια

Συμπληρωματική δίωξη και για βιασμό ασκήθηκε στον 32χρονο από το Μπαγκλαντές, βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια στην Κω.

Στον δράστη είχε ασκηθεί και δίωξη για αρπαγή και ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί της Παρασκεύης ο 32χρονος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την κατηγορία της αρπαγής της κοπέλας από την Πολωνία που βρήκε μαρτυρικό θάνατο την Δευτέρα 12 Ιουνίου, με τον ίδιο να αρνείται την κατηγορία αυτή.

Σημειώνεται πως ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, που από την αρχή θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αναστάζια, προχθές απολογήθηκε στον ανακριτή Κω για την αρπαγή της και αμέσως μετά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος αλλοδαπός απολογούμενος για το αδίκημα της αρπαγής αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να άλλαξε και την προανακριτική του κατάθεση, ότι δηλαδή είχε ερωτική επαφή με την άτυχη Πολωνή, αλλά με τη θέληση της.

Καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες φαίνεται ότι παίζουν τα νέα βίντεο που ήρθαν στα χέρια των Αρχών, όπως σε αυτό που φαίνεται ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας να φεύγει από το σπίτι, όπου διέμενε, μαζί με το θύμα.

Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ: Της επιτέθηκε σεξουαλικά και μετά τη σκότωσε

«Τα στοιχεία βοήθησαν τόσο με το βιντεοληπτικό υλικό όσο και από τις καταθέσεις. Βοήθησαν πολύ οι καταθέσεις του συγκατοίκου του. Με τα στοιχεία που έχουμε εμείς στο χέρια μας, προσπαθούμε να βρούμε την πορεία που ακολούθησαν. Το σίγουρο είναι πως η κοπέλα έφυγε ζωντανή από το σπίτι. Αυτό που πιστεύομε είναι πως της επιτέθηκε σεξουαλικά, χωρίς να γνωρίζουμε κάτι ακόμα, και στη συνέχεια τη σκότωσε» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Όπως εξήγησε η σορός της Αναστάζια δεν ήταν εύκολο να ελεγχθεί καθώς, όπως είπε, «ήταν τόσο καλά τυλιγμένο που η σήψη προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα».

«Επειδή έχουν ειπωθεί πολλά, η κοπέλα συναντήθηκε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο για συγκεκριμένους λόγους αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, αλλά δεν φαίνεται να τον γνώριζε από προηγούμενες μέρες. Η κοπέλα είχε πιει, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς παρασύρθηκε. Ο δράστης είχε συλληφθεί στο παρελθόν για τον νόμο περί μεταναστών, αλλά ήταν νόμιμα στη χώρα μας. Φαίνεται να την έχει μεταφέρει μόνος του στο σημείο που βρέθηκε. Για εμάς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το πώς τη μετέφερε. Την επόμενη μέρα φαίνεται πως πήρε εισιτήριο για να φύγει. Η μυρωδιά του πτώματος βοήθησε πολύ την εθελόντρια να την βρει. Την είχε σκεπάσει καλά, είχε βάλει από πάνω κλαδιά και η εθελόντρια χρειάστηκε να σκάψει για να την βρει» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

