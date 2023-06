Πολιτική

Εκλογές: Δημοσκόπηση ANT1 στο φινάλε της προεκλογικής περιόδου

Μόλις 36 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για την κρίσιμη αναμέτρηση, ο ΑΝΤ1 και η Marc παρουσιάσουν τα ευρήματα με τις τελικές επιλογές των πολιτών.

Λιγότερο από δυο 24ωρα απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες και ο ΑΝΤ1 φιλοξενεί στον «τερματισμό» της προεκλογικής περιόδου τη μεγάλη δημοσκόπηση της MARC.

Απόψε, Παρασκευή 23 Ιουνίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα παρουσιάσει την τελευταία δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της MARC, πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής.

Πόσα και ποια κόμματα πρόκειται να διεκδικήσουν την είσοδό τους στη Βουλή;

Με ποιον πολιτικό ταυτίζονται περισσότερο οι πολίτες;

Τι κυβέρνηση προτιμούν οι ερωτηθέντες;

Ποια είναι η πρόθεση ψήφου, αλλά και η εκτίμηση επί των έγκυρων και πόσες έδρες θα καταλάβουν τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή;

Στο στούντιο ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης αναλύει τις διαφορές, αλλά και τις εκπλήξεις, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές.

