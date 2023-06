Κόσμος

Ταϊλάνδη: Εκρηξη πυροσβεστήρα σκότωσε μαθητή (εικόνες)

Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον πυροσβεστήρα που εξερράγη.

Τραγωδία στην Μπανγκόγκ, όταν ένας 18χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από πυροσβεστήρα που εξερράγη.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια άσκησης σε λύκειο στην Μπανγκόκ την Παρασκευή (23/6), ανακοίνωσαν η αστυνομία και η πυροσβεστική με τα αίτια της τραγωδίας να διερευνώνται.

Ο πυροσβεστήρας εξερράγη κατά τη διάρκεια άσκησης πυρκαγιάς στο σχολείο Rajavinit Mathayom, δήλωσε στο CNN ο Θίρι Σανγκσανγκ, επίτροπος του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Γραφείου της πόλης.

