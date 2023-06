Πολιτική

Εκλογές 2023 - Προεκλογική δραστηριότητα: πότε μπαίνει σε ισχύ η απαγόρευση

Εν όψει των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου, "πέφτει η αυλαία" για την προεκλογική περίοδο.

Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται από την εκλογική νομοθεσία για τις παραμονές και ανήμερα των εκλογών στις 25 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα όπως πραγματοποίηση ομιλιών, ανάρτηση και διανομή αφισών και εντύπων, μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου και προεκλογική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο.

