Εκλογές - Μητσοτάκης: η πολιτική υπευθυνότητα θα οδηγήσει στην εθνική σταθερότητα (εικόνες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε μεταξύ άλλων για τους στόχους εφόσον σχηματίσει κυβέρνηση, στην κεντρική προεκλογική του ομιλία στο Σύνταγμα.

«Η φωνή της Αθήνας ακουγεται σήμερα βροντερή σε κάθε γωνία της πατρίδας μας. Μένει να αντηχήσει και στις κάλπες της Κυριακής με τη ΝΔ τη μεγάλη νικήτρια. Μόνο τότε θα κόψουμε το νήμα αυτού του διμήνου προεκλογικού μαραθωνίου με ένα αποτέλεσμα που θα δίνει ισχυρή κυβέρνηση της ΝΔ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του αναφορές στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στο Σύνταγμα.

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα του ιδρυτή της ΝΔ και του Κωνσταντίνου Μητσοτακη. «Η αποψινή συμμετοχή σας είναι ενός κύκλου που κλείνει. Η πλατεία δεν χωρίζεται σε πάνω και κάτω. Είναι μια, ελεύθερη και δημοκρατική», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε ότι «είμαστε στην τελική ευθεία με σύμμαχο τον ενθουσιασμό και εχθρό τον εφησυχασμό».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πολιτική υπευθυνότητα θα οδηγήσει στην εθνική σταθερότητα. «Με την ώριμη επιλογή καθε Ελληνίδας και καθε έλληνα που επιδιώξει τη σιγουριά και την προκοπή για τον ίδιο και τα παιδιά του. Ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Σας ζητώ όλοι μαζί να βάλουμε ένα στοίχημα και να τον ξεπεράσουμε, να πετύχουμε στο Λεκανοπέδιο ακόμα καλύτερα ποσοστά», συνέχισε, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στη δυτική Αττική που έγινε για πρώτη φορά γαλάζια. «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε και θα παραμείνει μπλε μετά την κάλπη της Κυριακής», υπογράμμισε και είπε πως «αυτή η παράταξη εκπροσωπεί όλα τα στρώματα και όλες τις ηλικίες».

Ο πρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις της πολιτικής που εφάρμοσε προς όφελος των νέων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών. «Δεν είναι τυχαίο ότι όλη η χώρα ντύνεται στα γαλάζια. Φανερώνοντας έτσι το βαθιά λαϊκό χαρακτήρα του κόμματος μας. Οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στο μαύρο, στο διχασμό και επιβράβευσαν μια κυβέρνηση συνεπή στα λόγια και τις πραξεις και ειλικρινή απέναντι στις αστοχίες της. Στις 21 Μαΐου και νικήσαμε μαζί, στις 25 Ιουνίου ψηφίζουμε για να κυβερνήσουμε μαζί ενωμένοι. Όλες οι κατακτήσεις που πετύχαμε πρέπει να εδραιωθούν και να συνεχιστούν», συμπλήρωσε.

Καλύτεροι μισθοί, ποιοτική δωρεάν υγεία, κοινωνικό κράτος, ισχυρή Ελλάδα οι στόχοι μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στο Σύνταγμα τόνισε πως οι πολίτες γνωρίζουν πόσες κρίσεις αντιμετώπισε η κυβέρνηση και τη στήριξη που έδωσε στην κοινωνία και την οικονομία. «Θωρακίζοντας όσο ποτέ την εθνική μας άμυνα. Όλα αυτά δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τον άρρηκτο δεσμό εμπιστοσύνης. Τη συνέπεια λόγων και πράξης. Εμπιστοσύνη που περιβάλλει και το πρόγραμμα της δεύτερης θητείας μας», συνέχισε και αναφέρθηκε σε 4 βασικούς στόχους.

Πρώτος οι καλύτεροι μισθοί για όλους με το μέσο μισθό να φτάσει τα 1500 ευρώ και ο βασικός μισθός τα 950 ευρώ, από τις αρχές του 2024 θα έχουμε το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο, ενώ θα συνεχιστούν - είπε- οι αυξήσεις στις συντάξεις και οι φοροελαφρύνσεις όπου μεταξύ άλλων θα καταργηθεί σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος.

Δεύτερος στόχος είπε είναι η καλή ποιοτική δημόσια και δωρεάν υγεία. Μίλησε μεταξύ άλλων για την αναβάθμιση των επειγόντων περιστατικών, αναφέρθηκε στην πρόσληψη 10.000 νέων πρόσθετων γιατρών και νοσηλευτών και διευκρίνισε ότι οι 1000 από αυτούς θα είναι στο ΕΚΑΒ. Πρόσθεσε, ότι θα συνεχιστούν οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Τρίτος στόχος ανέφερε είναι ένα αποτελεσματικό δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο κράτος. «Ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο δίκαιο που ξεπερνά τις παθογένειες του παρελθόντος που μας πόνεσαν. Όλες και όλοι θα αξιολογούνται και θα επιβραβεύονται οι καλοί. Και θα συνεχιστούμε την επανάσταση του ψηφιακού κράτους», υπογράμμισε.

Τέταρτος στόχος η ισχυρή Ελλάδα. «Ο φράχτης στον Έβρο θα ολοκληρωθεί και η Ελλάδα θα εξακολουθει να φυλάει τα σύνορα μας. Και τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν», ανέφερε.

