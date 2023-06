Οικονομία

Εκλογές: Πιερρακάκης - Χαρίτσης για τις εξαγγελίες και την Οικονομία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ διασταυρώνουν τα ξίφη τους, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος.

-

Λίγες ώρες πριν απο την λήξη της προεκλογικής περιόδου και καθώς πολιτικοί αρχηγοί και υποψήφιοι βουλευτές ολοκληρώνουν τις εκστρατείες τους για να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου, στο επίνεντρο της αντιπαράθσης έχουν τεθεί και οι εξαγγελίες της ΝΔ για την Οικονομία, μετά απο τις δηλώσεις του Θόδωρου Σκυλακάκη.

Λίγη ώρα μετά απο την παρουσίαση της τελευταίας δημοσκόπησης της Marc για τον ΑΝΤ1 και μετά απο την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1, όπου μεταξύ άλλων επιτέθηκε στην ΝΔ για τις εξαγγελίες της και το οικονομικό πρόγραμμα της, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με επίκεντρο το εν λόγω ζήτημα:

ο υποψήφιος βουλευτής στην Α' Αθηνών με την ΝΔ, Κυριάκος Πιερρακάκης και

ο υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.