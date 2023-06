Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: το ΚΚΕ είναι η μόνη 100% μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση (εικόνες)

Τι είπε για τα "μικρά κόμματα", την "Πλεύση Ελευθερίας" αλλά και τα προγράμματα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Θεσσαλονίκη.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποιεί την τελευταία προεκλογική του ομιλία στην Θεσσαλονίκη δύο ημέρες πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Αναλυτικά η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα:

"Σε λίγες ώρες από τώρα ο λαός έχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του. Όλα τα σημάδια, όλα τα μηνύματα που έχουμε, η μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας, πριν της Πάτρας, χτες της Λαμίας, και σήμερα της Θεσσαλονίκης, δείχνουν ότι τώρα ο λαός μας μπορεί να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά το ΚΚΕ. Να ψηλώσει το μπόι του στην κάλπη, με ένα ΚΚΕ πολύ πιο ισχυρό. Με μεγαλύτερο ποσοστό, με πιο πολλούς βουλευτές, παντού.

Κι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο λαός της πόλης να κάνει το βήμα και να εκλέξει ξανά μετά από 15 χρόνια 2ο βουλευτή στην Α’ εκλογική περιφέρεια της πόλης, να στείλει στον αγύριστο το ακροδεξιό μόρφωμα του Βελόπουλου, να είναι το ΚΚΕ 3ο κόμμα στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μια μεγάλη κατάκτηση για το λαό και παρακαταθήκη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.

Φίλες και φίλοι,

Η προεκλογική περίοδος που προηγήθηκε, απέδειξε πανηγυρικά όλα όσα ξέραμε. Λίγες μόνο μέρες μετά τις προηγούμενες εκλογές με τον πιο επίσημο τρόπο, αποκαλύφθηκε το κοινό πρόγραμμα των ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, μέσα από την έκθεση της Κομισιόν. Πρόγραμμα που επιβεβαίωσε ότι, μαζί με την “σταθερή” κυβέρνηση, θα υπάρχει και μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση.



Αποδείχθηκε επίσης με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από κόμματα κυριολεκτικά της “μιας χρήσης”, που σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν ξέρεις πού θα βρίσκονται. Μαζικές αποχωρήσεις από την Πλεύση της Κωνσταντοπούλου, άλλη 1 από το Μέρα του Βαρουφάκη, άλλοι 1-2 από την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, κόμματα που δεν ξέρεις ούτε τι υποψηφίους έχουν, ούτε τι πρόγραμμα πολλές φορές!



Κυρίως, όμως ήδη από την επόμενη μέρα των εκλογών, επιβεβαιώθηκε αυτό που ήξερε ο λαός. Ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή θα είναι εκεί.



Και ήμασταν εκεί, δίπλα στους κατοίκους της Καλαμιάς Κοζάνης, μαζί με τους εργάτες της Ζώνης, όταν έχασαν το συνάδελφο τους, μπροστά στα λαϊκά σπίτια για να μην χαθεί κανένα σε πλειστηριασμό, έξω από το υπουργείο υγείας για να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές από τις ελλείψεις στην υγεία, αλλά και στα πλημμυρισμένα σπίτια της Πολίχνης. Παντού. Το ΚΚΕ ήταν εκεί.





Η μόνη 100% μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη! Το ΚΚΕ απέδειξε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο ότι είναι η μόνη ελπίδα για το λαό.

Την ώρα, που αμέσως μετά τις προηγούμενες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έσπερνε ξανά την απογοήτευση, την ώρα που είχαν ξαμοληθεί τα μέλη και στελέχη του βρίζοντας τον κόσμο και λέγοντας ότι “τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει”!



Το ΚΚΕ είπε στο λαό από την πρώτη στιγμή, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα γεννά νέες δυσκολίες, αλλά υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μπορεί να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ και να τους αντιμετωπίσει. Αποδείξαμε ξανά ότι είμαστε οι μόνοι, που μπροστά στον αρνητικό συσχετισμό δεν τρομάζουμε! Κι αυτό είναι εγγύηση για το λαό για την επόμενη δύσκολη μέρα με την αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ.



Γιατί γνωρίζουμε ότι με το ΚΚΕ μπροστά ο λαός έχει τη δύναμη να τους σαρώσει.



Γιατί θα ηγηθούμε της εργατικής - λαϊκής πάλης, απέναντι στη νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ, απέναντι στην πολιτική της ΕΕ, για αυτά που έχει ανάγκη και διεκδικεί ο λαός και οι εργαζόμενοι στη χώρα μας.

Πεισμώνουμε. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό. Γιατί ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι ανίκητο, αμετακίνητο. Γιατί οι μόνες στιγμές που πραγματικά στριμώχτηκε, δυσκολεύτηκε, η κυβέρνηση της ΝΔ την προηγούμενη 4ετία, ήταν όταν ο λαός βγήκε μπροστά με τους κομμουνιστές.



Στην πανδημία, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην καταστολή, στις μεγάλες απεργίες, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη.

Κι ας μην έχουν σιγουριά και ύφος “χιλίων καρδιναλίων” στη ΝΔ, ότι κάνουν αντιλαϊκό περίπατο. Τέτοιο είχαν και οι ΔΑΠίτες και είδαμε τι έπαθαν, από τους κομμουνιστές και την Πανσπουδαστική. Εδώ υπάρχει ΚΚΕ!



Είμαστε επίσης αυτοί, που δεν προσπαθούμε να κρυφτούμε γύρω από γενικά τσουβαλιάσματα περί “συντηρητικοποίησης”.

Δεν είναι λίγο αργά για δάκρυα από όσους τα λένε αυτά, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν έπρεπε να τα έχει σκεφτεί πριν βαφτίσει τους φασίστες, υποστηρικτές των δολοφόνων Χρυσαυγιτών, παραπλανημένους; Δεν έπρεπε να το έχει σκεφτεί πριν συντρίψει τις ελπίδες πολλών με ένα 3ο και χειρότερο μνημόνιο;

Δηλαδή, τι περίμενε, με σύμβουλο τον Μαραντζίδη και πρωτοπαλίκαρο τον δεξιό Αντώναρο μετά μάλιστα από μια τετραετή αγκαλίτσα στην κυβέρνηση με τον ακροδεξιό Καμένο; Να γίνουν πιο προοδευτικοί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ;

Εμείς όμως, δεν αποδεχόμαστε ότι ο ελληνικός λαός γενικά κι αόριστα συντηρητικοποιείται και ότι αυτό είναι ντε φάκτο, πάει και τέλειωσε.





Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να γεννηθεί ένα νέο ρεύμα προοδευτισμού, ριζοσπαστισμού, που θα αγκαλιάσει μεγάλες μάζες του λαού και της νεολαίας της χώρας μας. Χωρίς νέες αυταπάτες, για νέους σωτήρες. Και το ΚΚΕ θα ηγείται αυτού του ρεύματος.



Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από την άνοδο της ταξικής πάλης, μέσα από την άνοδο των εργατικών, λαϊκών, νεολαιίστικων αγώνων. Εκεί ανοίγει ο δρόμος σε νέες συνειδήσεις που τώρα μπορεί να μην βλέπουν άλλη εναλλακτική. Εκεί αλλάζουν οι πραγματικοί συσχετισμοί. Μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα σωματεία, μέσα στην ταξική πάλη. Εκεί συνειδητοποιείται πλήρως η δύναμη που έχει ο καθένας από εμάς και μετά όλοι μαζί χέρι-χέρι οργανωμένοι. Εκεί κόβεται ο ομφάλιος λώρος με τα κόμματα της αστικής εξουσίας, με τα ρουσφέτια, με τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης. Εκεί είναι η ελπίδα. Στον αγώνα! Με ΚΚΕ πιο δυνατό.



Αλλά, πού να τα ξέρουν αυτά, όλοι όσοι έχουν κόψει τους όποιους δεσμούς είχαν με το κίνημα εδώ και χρόνια; Πού να τα ξέρουν αυτοί που κυβέρνησαν με σκοπό να καταστείλουν το κίνημα, να το ενσωματώσουν, να μετατρέψουν την ελπίδα αγνών, προοδευτικών ανθρώπων σε μαξιλαράκι ασφαλείας, για τις πιο χυδαίες, αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν;



Αυτές τις ώρες που απομένουν, ξέρουμε ότι η καρδιά πολλών αριστερών ανθρώπων που πίστεψαν κάποια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, βράζει. Ξέρουμε ότι πολλοί από αυτούς, ένιωσαν ένα δεύτερο κύμα απογοήτευσης αυτά τα χρόνια, βλέποντας τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό που θεωρούσαν κάποτε αδιανόητο. Να μετατρέπεται ως αντιπολίτευση στον καλύτερο συνεταίρο της ΝΔ σε όλες τις κρίσιμες στιγμές. Να προσφέρει το απαραίτητο χέρι βοήθειας, στην πανδημία, στην κατάργηση του 8ωρου, στην καταστολή των νεανικών κινητοποιήσεων, στη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην αποδοχή των Ναζί του Αζόφ ακόμα και μέσα στην ελληνική βουλή.



Σε όλους εσάς το ΚΚΕ, απλώνει ξανά το χέρι. Την Κυριακή κάντε επιτέλους το μεγάλο βήμα!

Να συναντηθούμε μαζί στην κάλπη. Για να συναντηθούμε ξανά στους αγώνες την επόμενη μέρα. Γιατί κάθε αριστερός, μπορεί τώρα να ψηφίσει ξέροντας ότι δεν θα το μετανιώσει, ΚΚΕ.



Ακόμα περισσότερο όμως αυτές τις τελευταίες ώρες απευθυνόμαστε στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στους νέους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι όλοι είμαστε, όλοι είστε προβληματισμένοι. Όλοι γνωρίζουμε τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μια δύσκολη πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε. Με αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, με την ακρίβεια να φουντώνει, με μια νέα ύφεση να είναι πιθανά προ των πυλών, με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο να μαίνεται.



Τώρα όμως είναι ώρες ευθύνης και πρέπει να αναλογιστούμε με καθαρό μυαλό όσα ζήσαμε αυτά τα 4 χρόνια, κάνοντας έναν απολογισμό πριν φτάσουμε στην κάλπη.



Ζήσαμε γεγονότα, πρωτόγνωρα, τραγωδίες να έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Από τις εκατόμβες νεκρών της πανδημίας, στην φρίκη του πολέμου… Από τις τεράστιες καμένες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα, στις πλημμύρες και στις οικολογικές καταστροφές... Και από τους 57 νεκρούς των Τεμπών στους εκατοντάδες πνιγμένους και αγνοούμενους της Πύλου.

Βιώσαμε να μεγαλώνει μια τεράστια ψαλίδα, ανάμεσα στο πώς ζούμε εμείς, πώς πασχίζουμε να τα καταφέρουμε στην καθημερινότητά μας και πώς πλουτίζει μια χούφτα ανθρώπων.





Να πούμε μόνο ένα στοιχείο, από την τελευταία διετία; Την ώρα που το κόστος των εξόδων για τρόφιμα ανέβαινε κατά 25%, τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, σκαρφάλωναν στο 300 και τοις εκατό.

Ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς, όλες αυτές τις στιγμές τα προηγούμενα χρόνια, που οργίστηκε, που ένιωσε αδικία, που ένιωσε να μην τον χωρά αυτό το σύστημα και είδε αδιέξοδα να υψώνονται μπροστά του.



Γιατί ποιος δεν οργίστηκε με τις εικόνες της καταστολής; Ποια γειτονιά δεν ξεσηκώθηκε όταν πήγαν να αρπάξουν τα κοράκια φτωχά λαϊκά σπίτια; Ποιος κατάφερε να κοιμηθεί τις μέρες μετά τα Τέμπη; Ποιος μπορεί να ανεχθεί να πληρώνεται με 700-800-900 ευρώ όταν οι ικανότητες του και οι γνώσεις του είναι για πολύ παραπάνω; Ας σκεφθούν ειδικά οι νέοι τη δικιά τους πείρα.

Οι μαθητές, που μόλις τελείωσαν το βάσανο των πανελληνίων κι αυτοί που το έχουν μπροστά τους, είναι φυσιολογικό να μορφώνονται σε ένα σχολείο που είναι αποκλειστικά εξεταστικό κέντρο;



Οι φοιτητές, που εδώ στη Θεσσαλονίκη έζησαν μέχρι και ρίψη χημικών σε αμφιθέατρο, είναι ευχαριστημένοι με ένα πανεπιστήμιο με υποβαθμισμένες υποδομές, εστίες, με πανάκριβα μεταπτυχιακά;

Καλύπτονται οι προσδοκίες των νέων με δουλειές με ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με το πτυχίο τους, με μισθούς που ίσα- ίσα καλύπτουν το πανάκριβο ενοίκιο;

Μπορεί να σχεδιάσει ένα νέο ζευγάρι τη ζωή του με εισόδημα που τελειώνει στις πρώτες 15 μέρες του μήνα;

Ας τα βάλει ο καθένας λοιπόν, όλα αυτά σε μια ζυγαριά, και ας σκεφτεί από την άλλη μεριά τις ανάγκες του, τα όνειρά του, τα θέλω του. Όλα αυτά, δηλαδή, που πιστεύει ότι του αξίζουν τον 21ο αιώνα και ας αναρωτηθεί: Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι ;

Εμείς λέμε όχι! Η εποχή μας, οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι για πολλά παραπάνω! Το ΚΚΕ λέει ότι μπορούμε να πάμε αλλιώς! Με τόλμη παλεύουμε γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι μονόδρομος να ζούμε διαρκώς νέες τραγωδίες.



Δεν είναι μονόδρομος οι ζωές των ανθρώπων να μετριούνται με βάση το κέρδος. Δεν μπορεί να θεωρείται ρεαλισμός ένα μεγάλο κομμάτι των νέων ανθρώπων να εγκλωβίζεται στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στις γαλέρες της καλοκαιρινής σεζόν, στον αγώνα για το μεροκάματο. Δεν είναι φυσιολογικό το 2023 να μην βρίσκεις ούτε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν γίνεται να σκοτώνονται εργάτες στους χώρους δουλειάς, γιατί η προστασία της ζωής τους είναι κόστος.

Δεν είναι μονόδρομος να οργίζεσαι, να αγανακτείς και να μην ξέρεις τι να κάνεις, αν μην ξέρεις ποιος φταίει και εν τέλει να νιώθεις ανήμπορος.



Εμείς λέμε σε όλους μέσα από την καρδιά μας: Ενισχύστε το ΚΚΕ τώρα και το ξέρετε από την επόμενη μέρα αυτή την ενίσχυση θα τη βρείτε δίπλα σας.



Θα είναι το μόνο που από την πρώτη μέρα θα αποτελέσει την 100% μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση, τη μόνη που πραγματικά χρειάζεται ο λαός.



Θα πρωτοστατεί στους χώρους δουλειάς μαζί με τους εργαζόμενους που διεκδικούν αυξήσεις μισθών, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ΣΣΕ.



Θα είναι σε κάθε λαϊκό σπίτι που κινδυνεύει από τους πλειστηριασμούς και τα funds.



Θα είναι στο δρόμο για να μην περάσουν τα 350 προαπαιτούμενα του νέου Δανείου που μας φόρτωσαν με το νέο Υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης.



Θα είναι μπροστά με τους υγειονομικούς και όλο το λαό, για διεκδικήσει η υγεία να είναι κοινωνικό αγαθό, δωρεάν για όλο το λαό, με υποδομές και μόνιμο προσωπικό.



Θα είναι στα πανεπιστήμια μαζί με τους φοιτητές για να μην περάσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που σχεδιάζουν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.



Θα είναι μαζί με τους συνταξιούχους στη διεκδίκηση όσων τους έχουν κλέψει εδώ και τόσα χρόνια.



Θα είναι κυρίως, εκείνο που κρατά τη σπίθα αναμμένη για να γίνουν τα σκοτάδια φως, με την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό.



Την κοινωνία που θα τη ζήσουμε! Με την πρόταση εξουσίας, διακυβέρνησης του ΚΚΕ για κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, χωρίς να είναι το κριτήριο του κέρδους εμπόδιο πλέον για την κάλυψη των αναγκών.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα μπορούμε να τα πετύχουμε με πιο δυνατό λαό και ισχυρό ΚΚΕ στο πλάι του.

Φίλες και φίλοι

συντρόφισσες και σύντροφοι

Νομίζουμε ότι οι χαμένες ζωές δεκάδων συνανθρώπων μας ξανά στα νερά του Αιγαίου και της Μεσογείου, αποκάλυψαν με τον πιο ωμό τρόπο το πραγματικό πρόσωπο αυτής της συμμαχίας των ληστών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι η ώρα να βγουν ευρύτερα συμπεράσματα από το λαό μας γιατί η υπογραφή της ΕΕ, είναι σε κάθε μικρό και μεγάλο ναυάγιο που βιώσαμε και βιώνουμε.



Η υπογραφή της ΕΕ όμως, είναι αυτή που οδήγησε στον πάτο του Αιγαίου, τους κολασμένους αυτής της γης. Με την πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού, με το Δουβλίνο, με τη συμφωνία με την Τουρκία και επί της ουσίας τη “νομιμοποίηση” των push-backs, με τις Μόριες και τα καμπ-κολαστήρια. Η υπογραφή της ΕΕ είναι αυτή που έφτιαξε τους σιδηρόδρομους των Τεμπών, με τους 57 νεκρούς να είναι εδώ.



Και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη θέλουμε να πούμε ξανά.

Το ΚΚΕ δεν θα επιτρέψει να ξεχαστούν! Ο λαός μας δεν θα αφήσει να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Το λέμε πρώτα από όλα στις οικογένειες, ότι δεν αφήσουμε να παραγραφούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες.

Έχουμε προτείνει την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, πράγμα που όλα τα άλλα κόμματα απέρριψαν. Δεν θα επιτρέψουμε νέα Τέμπη. Το χρωστάμε σε αυτά τα παιδιά. Δώσαμε όρκο και θα το κάνουμε πράξη.

Φίλες και φίλοι,

Η υπογραφή της ΕΕ δεν είναι μόνο σε όλα αυτά. Η ΕΕ με έκθεση της Κομισιόν είναι που ζητά την επιτάχυνση των πλειστηριασμών, για να μειωθεί το “ιδιωτικό χρέος”. Αυτή είναι που ζητά 350 αντιλαϊκούς νόμους για το ταμείο ανάκαμψης.

Τη δικιά της υπογραφή έχει η πολιτική κόστους-οφέλους και στα νοσοκομεία, όπως πρόσφατα το βιώσαμε με τις τραγωδίες του ΕΚΑΒ. Όπως το βιώνει και η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Με ανυπαρξία κλινών ΜΕΘ παίδων, με μόνο 10 για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με κενά στο προσωπικό που αγγίζουν ακόμα και το 30% των αναγκών, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας.



Με αναισθησιολόγους που καλύπτουν μόνο το 25% των απαιτούμενων θέσεων σε νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτειο και το Παπανικολάου. Με την έλλειψη φαρμάκων που αντιμετωπίζουν ειδικά ευπαθείς ομάδες όπως οι συνταξιούχοι.

Αυτή είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ στην Υγεία!

Το ΚΚΕ είναι το μόνο που αντιπαρατίθεται συνολικά και κατά μέτωπο με την ΕΕ, όταν άλλοι όπως η «Πλεύση» έχουν ξεχάσει και πως γράφεται.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο που λέει στο λαό ότι αυτή η αντιδραστική συμμαχία δεν διορθώνεται από τα μέσα, όπως τα φούμαρα που πουλά ο Βαρουφάκης.



Το ΚΚΕ είναι το μόνο που μπορεί να το εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός, ότι θα τα βάλει με την πολιτική της ΕΕ, που έχει συνδιαμορφώσει και είναι έτοιμη να εφαρμόσει η ΝΔ και από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε για άλλη μια φορά και μπροστά στο τραγικό ναυάγιο ότι είναι τόσο δεσμευμένος με την πολιτική της ΕΕ, που δεν βρήκε μια λέξη για τις ευθύνες της. Και πώς, αλήθεια, να το κάνει; Όταν υπέγραψε τη συμφωνία με την Τουρκία; Όταν γιγάντωσε το σύγχρονο κολαστήριο της Μόρια; Όταν έφερε τη FRONTEX μέσα στο σπίτι μας για να ενισχύσει την πολιτική της καταστολής και το ΝΑΤO να κατσικωθεί στο Αιγαίο;

Γι’ αυτό λέμε ότι χρειάζεται σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ, πάλη για απελευθέρωση από τα δεσμά της, όπως αντίστοιχα και από την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ.

Φίλες και φίλοι,

Θέλουμε επίσης να απευθυνθούμε προς τους εκατοντάδες χιλιάδες που αυτές τις τελευταίες ώρες δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφασή τους και πιθανά να καταλήξουν ακόμα και πάνω από την κάλπη, τι θα ψηφίσουν. Τους λέμε: Έχετε μια μεγάλη ευκαιρία. Η δική σας ψήφος μπορεί τώρα να μετρήσει πολλαπλασιαστικά. Είναι αυτή που μπορεί να παίξει τον καθοριστικό ρόλο για το αν το ΚΚΕ θα κερδίσει έναν, δύο, τρεις μέχρι και 5 ή 6 βουλευτές παραπάνω, ανάλογα με το ποσοστό του. Γιατί πραγματικά θα κριθεί στην ψήφο το αν θα καταφέρει το ΚΚΕ να διατηρήσει όλους τους βουλευτές. Γιατί μόνο η αύξηση του ΚΚΕ ακόμα και η πιο μικρή έχει τόση μεγάλη σημασία για το λαό.



Συμφωνούμε πράγματι με τον κ. Τσίπρα σε αυτό. Είναι πραγματικά πλήρως αδιάφορο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο 19 ή 18 ή 17%, αν το ΠΑΣΟΚ χάσει 1ή 2 μονάδες, αν η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη με 1 ή 2 μονάδες λιγότερο.

Είναι όμως πολύ σημαντικό το ΚΚΕ να είναι πιο ψηλά. Για να έχει πιο πολλούς βουλευτές. Για να είναι πιο πολλοί αυτοί που θα βρεθούν αύριο κιόλας σε πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών, σε χώρους δουλειάς, εκεί που τους χρειάζεται ο λαός.

Γιατί αν στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ υπήρχαν οι ιδιοκτήτες των εισπρακτικών εταιρειών… Αν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν όσοι ψήφισαν την παράδοση των κόκκινων δανείων στα funds… Αν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι δικηγόροι των funds...



Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ υπάρχουν όσοι σέρνονται στα δικαστήρια από τα funds επειδή υπερασπίζονται τα σπίτια του λαού μαζί με τον λαό… Τόσο απλά είναι τα πράγματα μερικές φορές... Αυτοί είστε και αυτοί είμαστε και ο καθένας διαλέγει και παίρνει!

Είναι σημαντικό να είναι πιο ψηλά το ΚΚΕ γιατί μόνο με κομμουνιστές βουλευτές η ψήφος σου εγγυημένα δεν θα αθροιστεί, με όλες αυτές τις πολιτικές που θες να καταδικάσεις.



Είναι σίγουρο ότι το ΚΚΕ δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και θα οργανώσει και τον αγώνα των φοιτητών, όταν όλα τα άλλα κόμματα από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μέχρι Πλεύση και ΜέΡΑ είναι έτοιμοι να το συζητήσουν.

Ο λαός χρειάζεται βουλευτές που ξέρει ότι θα είναι εκεί. Όχι κόμματα που εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε μια νύχτα. Βουλευτές που δεν ξέρεις από που κρατά η σκούφια τους: Καιροσκόπους, καριερίστες που βρίσκουν καταφύγιο σε σχηματισμούς που αύριο δεν θα υπάρχουν.



Άσε, που όταν κοιτά και πιο προσεκτικά σε τέτοια κόμματα και ψάχνεις λίγο καλύτερα, βλέπεις ότι τελικά οι αρχηγοί τους έχουν και βρώμικο παρελθόν και σίγουρο αντιλαϊκό μέλλον. Είναι γέννημα θρέμμα υπηρέτες αυτού του βάρβαρου συστήματος. Δεν χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους ο λαός μας στη βουλή.

Είναι πολύ σημαντικό όμως για τη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, μια πόλη ενός εκατομμυρίου, να έχει 3 βουλευτές το ΚΚΕ.

Σκεφτείτε πόσες φορές θα χρειαστεί ο λαός της πόλης τα επόμενα χρόνια την παρουσία των βουλευτών του ΚΚΕ. Πόσες περισσότερες παρεμβάσεις θα γίνουν, αν κατάφεραν 2 μόνο βουλευτές να κάνουν πάνω από 600 τα προηγούμενα 4 χρόνια.

Αλλά και πόση σημασία θα έχει να στείλουν επιτέλους οι Θεσσαλονικείς στα σκουπίδια το ακροδεξιό μόρφωμα του Βελόπουλου, με τον συνεχή ρατσιστικό οχετό, μαζί με τις υπόλοιπες αντιδραστικές γκρούπες που εμφανίζονται να λειτουργούν σαν αίρεση, όπως η Νίκη, αλλά και τους φιλοναζί υποστηρικτές των καταδικασμένων δολοφόνων.

Κόμματα που δεν είναι απλά γραφικά, όπως άλλα, αλλά και επικίνδυνα. Γεμάτα από αντιεπιστημονικές θεωρίες, με ανατριχιαστικές θέσεις για “καταναγκαστική εργασία, όσων χρωστούν”, που καταλήγουν στην κρίσιμη στήριξη αντιλαϊκών μέτρων και πλήρη υποστήριξη της εργοδοσίας. Αυτά είναι τα ακροδεξιά και φιλοναζιστικά κόμματα. Να τα στείλουμε όλα στον Θερμαϊκό, να πνιγούν εκεί!



Η Θεσσαλονίκη λοιπόν να έχει 3ο κόμμα το ΚΚΕ! Όπως έγινε στην Τούμπα, όπως στην Άνω Πόλη, όπως στον Άγιο Παύλο, στο κέντρο της Καλαμαριάς, στο Χορτιάτη, τώρα να γίνει παντού! Και στον Εύοσμο, και σε όλη την Καλαμαριά, στην Πολίχνη, στη Σταυρούπολη, παντού!

Σε κάθε συνοικία που χτυπά η καρδιά του λαού και της εργατικής τάξης να γεμίσουν οι κάλπες κόκκινα ψηφοδέλτια!

Σύντροφοι και φίλοι,

Από την τελευταία μας συγκέντρωση, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Ελλάδα για αυτές τις τελευταίες ώρες. Η ελπίδα είναι εδώ! Τώρα ΚΚΕ πιο δυνατό γιατί :

- Θα το χρειαστεί ο λαός άμεσα μαζί του στους αγώνες, με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή!

- Θα δώσει όλες του τις δυνάμεις, ώστε να συνενωθούν οι εστίες αντίστασης σε ένα ορμητικό πανελλαδικό ποτάμι διεκδίκησης.

- Θα είναι εκεί για να αποκαλύπτει όσα κρύβουν από το λαό. Για να ξεσκεπάζει την αντιλαϊκή πολιτική και την ουσιαστική σύμπλευση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ.

- Θα είναι το μόνο που τους χαλά την αντιλαϊκή συναίνεση και συμφωνία σε όλα τα κρίσιμα θέματα μέσα στη βουλή.

- Θα είναι το μόνο που δεν θα έχει καμία δέσμευση από μεγάλα συμφέροντα, το μόνο που δεν θα το βάλουν ποτέ στο χέρι. Που θα συγκρουστεί με τα μεγάλα αφεντικά και την μεγάλη εργοδοσία.

- Θα είναι το μόνο που θα τα βάλει με την πολιτική της ΕΕ, αλλά και με την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, και με τα πολύ επικίνδυνα σχέδια στην περιοχή μας και ειδικά στο Αιγαίο και στα ελληνοτουρκικά.

Αυτή την ψήφο φοβάται το σύστημά τους, γι αυτό και φορτώνει με υπέρογκα πρόστιμα το ΚΚΕ, όπως στην Αττική. Γι αυτό δεν εξασφαλίζουν ούτε την ελάχιστη προβολή του ΚΚΕ στα κανάλια και τα μέσα τους. Σε πείσμα όλων αυτών, τώρα ΚΚΕ!

Γιατί είναι η μόνη ψήφος που σε γεμίζει με υπερηφάνεια, είναι η μόνη ψήφος που δεν τη ρίχνεις με μισή καρδιά, είναι η μόνη ψήφος που δεν τη δίνεις σαν το “λιγότερο κακό”.



Τώρα ΚΚΕ για να γεμίσουν χαμόγελα οι εργάτες και οι εργάτριες όλης της Ευρώπης, όλοι αυτοί που η καρδιά τους χτυπά αριστερά, κατακόκκινα. Όλοι αυτοί που αντικρίζουν το κόκκινο, πανανθρώπινο σφυροδρέπανο και η ψυχή τους φλέγεται. Τώρα, από εδώ από τη μικρή μας χώρα, που έχει όμως πολύ μεγάλο λαό, να τους δώσουμε πιο πολλούς λόγους να αισιοδοξούν.

Τώρα ΚΚΕ για όλους αυτούς που επειδή θέλουν να λέγονται άνθρωποι δεν έχουν πάψει ούτε στιγμή να αγωνίζονται για το δίκιο, για τον άνθρωπο, για την ειρήνη, για όλα αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στον αιώνα μας.

Τώρα ΚΚΕ για τη νεολαία αυτού του τόπου που βγήκε ορμητικά στους δρόμους, που φώναξε, που πάλεψε και που έχει μπροστά της να περπατήσει τις λεωφόρους του πιο όμορφου μέλλοντος.

Πάμε όλοι μαζί λοιπόν! Να σηκώσουμε τη γροθιά μας και το μπόι μας λίγο ψηλότερα την Κυριακή.

Και από τη Δευτέρα ξανά στους αγώνες, με νέες δυνάμεις, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, με τη σιγουριά μας ότι ο λαός μας τελικά θα νικήσει.

Τώρα πιο ψηλά το ΚΚΕ!

Γιατί ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ!"

