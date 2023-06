Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Η ΝΔ προσπαθεί να κρύψει τον βάρβαρο πυρήνα του προγράμματός της (εικόνες)

Τα διλήμματα της κάλπης και το διακύβευμα των εκλογών και της "επόμενης ημέρας", έθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την τελευταία προεκλογική ομιλία του, στην Θεσσαλονίκη.

"Ανταμώνουμε και πάλι όλοι μαζί. Η Θεσσαλονίκη δίνει σήμερα το δικό της "παρών" στη μάχη της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και είμαστε όλοι εδώ! Παρούσες και παρόντες", είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στην αρχή της ομιλίας του στην προεκλογική συγκέντρωση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

"Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλεται να σηκωθείς.Κι εμείς είμαστε ήδη όρθιοι. Δίνουμε τη μάχη. Με τα δικά μας όπλα. Τις αξίες και τις αρχές μας.Την αφοσίωση μας στη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία, στην ισότητα.Την αγάπη μας για τον άνθρωπο", είπε και συνέχισε: "Και είμαστε σήμερα στη τελευταία στροφή μιας δύσκολης, αλλά και όμορφης μάχης. Μιας κρίσιμης μάχης.Της μάχης για την ανατροπή. Της μάχης στο σήμερα για να προστατεύσουμε το αύριο. Και είμαστε μαθημένοι σ' αυτές τις μάχες. Είμαστε μαθημένοι να δίνουμε το "παρών", όταν η δημοκρατία, η πατρίδα, η δικαιοσύνη το ζητούν. Το κάναμε πάντα, όσους διωγμούς, όση συκοφαντία, όση καταστολή κι αν σήμαινε αυτό. Το κάνουμε και σήμερα.Και θα το κάνουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αυτής της αναμέτρησης. Γιατί από τις κάλπες αυτές θα βγει ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Με ποιο πρόγραμμα, ποια μέσα, ποια προοπτική. Και ποιος και πως, με ποια δύναμη θα δώσει δύναμη στις κοινωνικές αντιστάσεις. Θα κρατήσει όρθια την κοινωνία και ακέραιες τις προσδοκίες της, στα σταθεί δίπλα στους αδύναμους, σε όσες και όσους δεν έχουν φωνή", είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα διλήμματα των εκλογών της Κυριακής και υπογράμμισε:"Οι εκλογές της Κυριακής θα κρίνουν τη ζωή μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα κρίνουν όμως και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και τα διλήμματα είναι σκληρά.Τα κάνει σκληρά το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, που δίνει μπόνους 50 έδρες στο πρώτο κόμμα. Γιατί την Κυριακή δεν έχουμε τον δεύτερο γύρο της προηγούμενης αναμέτρησης. Έχουμε μια νέα αναμέτρηση. Με άλλο εκλογικό σύστημα. Και δύο μόνο είναι τα εναλλακτικά σχέδια εξουσίας και διακυβέρνησης που αναμετρώνται τη Κυριακή. Που καθρεφτίζουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Δύο διαφορετικά οράματα, αν θέλετε, για την Ελλάδα. Το δικό μας όραμα. Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το όραμα της ΝΔ. Το δικό μας όραμα είναι το όραμα μιας χώρας και μιας κοινωνίας ανθρωπιάς, δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Μιας χώρας και μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι άνθρωποι και όλες οι ζωές θα μετρούν το ίδιο. Μιας χώρας και μιας οικονομίας όπου ο παραγόμενος πλούτος θα αυξάνεται και θα μοιράζεται δίκαια και ισότιμα μεταξύ των πολιτών. Μιας χώρας που δεν θα έχει παιδιά και αποπαίδια στις ευκαιρίες της μόρφωσης, της υγείας, της εργασίας, της προόδου. Με ίσες ευκαιρίες για όλες και για όλους. Μιας χώρας που οι πολίτες της δεν θα πεθαίνουν στην καρότσα ενός αγροτικού, γιατί δεν υπάρχουν ασθενοφόρο και διασώστες. Μιας χώρας που κανόνας της θα είναι η ανθρωπιά και η στήριξη του κράτους για όλους τους ανθρώπους της, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας. Μιας χώρας που δεν θα τρώει τα καλύτερα παιδιά της, δεν θα στέλνει την αστυνομία να καταστέλλει τα όνειρά τους, δεν θα αντιμετωπίζει σαν εσωτερικό εχθρό όποιον αντιστέκεται στην εξουσία. Μιας χώρας που δεν θα εμπορεύεται την ιστορία και τον πολιτισμό της. Δεν θα αντιμετωπίζει την τέχνη ως εχθρό και τους ανθρώπους της ως ανεπάγγελτους και ταραξίες. Μιας χώρας με ισχυρούς θεσμούς, εμπεδωμένη δημοκρατία, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Με εργαζόμενους και εργαζόμενες που θα ζουν, θα εργάζονται και θα αμείβονται σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ασφάλειας. Όπου οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δε θα είναι υποζύγια των φόρων για να πλουτίζουν τα καρτέλ. Όπου ένα νέο ζευγάρι θα μπορεί να αποκτήσει παιδιά όποτε το επιθυμεί, γιατί θα έχει στήριξη από την Πολιτεία".

Παρουσίασε το σχέδιο και το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια δίκαιη κοινωνία με ευημερία για όλους, λέγοντας πως "το σχέδιο αυτό στέκεται απέναντι στο το πρόγραμμα της Δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη, που βάζει τα κέρδη των λίγων πάνω από τις ζωές των πολλών".

"Ενα σχέδιο και ένα πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, που θέλει την ανάπτυξη να έρχεται μέσα από φοροαπαλλαγές και ζεστό κρατικό χρήμα στους ισχυρούς, με παράλληλη μείωση του εργασιακού κόστους. Από την έξωση του κράτους από κρίσιμους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής για να δοθεί χώρος στα κερδοσκοπικά funds. Γιατί, λένε, ότι τάχα όταν οι ισχυροί και τα funds αυξάνουν τα κέρδη τους, τότε θα έρθει η ανάπτυξη. Κι αφού έρθει η ανάπτυξη θα μοιραστούμε τα οφέλη όλοι. Αυτή είναι η συνταγή της ΝΔ. Μια συνταγή,όμως, που έχει κοστίσει δάκρυα, αίμα, αδικίες, κοινωνική καταστροφή, όπου κι ανεφαρμόστηκε στον πλανήτη. Γιατί, η φτηνή ανάπτυξη, που αφήνει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στο περιθώριο. Η ανάπτυξη που δε σέβεται ούτε το περιβάλλον ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τη δημοκρατία. Συχνά ούτε την ανθρώπινη ζωή. Ούτε τους φυσικούς, ούτε τους ανθρώπινους πόρους. Είναι μια ανάπτυξη μη βιώσιμη. Αβίωτη για τους πολλούς. Καταδικασμένη να παράγει κρίσεις, κοινωνικές εντάσεις και τρομακτική διεύρυνση των ανισοτήτων. Ακριβώς γι' αυτό η ΝΔ προσπαθεί να κρύψει αυτό το σκληρό και βάρβαρο πυρήνα του προγράμματός της", επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

